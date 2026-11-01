С 1 ноября для водителей вступают в силу два важных изменения

·67·Узбекистан
С 1 ноября для водителей вступают в силу два важных изменения

С 1 ноября в Узбекистане вступают в силу два важных новшества, касающихся правил дорожного движения. Одно из изменений касается водителей, не пристегнутых ремнем безопасности, а второе — случаев пересечения сплошной линии в определенных местах.

Согласно новому порядку, радары и камеры на дорогах начнут фиксировать водителей, не пристегнутых ремнем безопасности. В случае фиксации нарушения на водителя будет оформлен штраф в установленном порядке.

В то же время вводятся некоторые исключения при наложении штрафов за пересечение сплошной линии разметки.

В частности, не будут штрафовать за наезд или пересечение линий 1.1 и 1.3 на расстоянии 50 метров до перекрестков, а также на участке 20 метров до специально отведенных мест для разворота.

Однако это послабление распространяется не на все участки дорог. Пересечение сплошной линии за пределами указанных зон считается нарушением, и штраф за это сохраняется.

В связи с этим водителям следует учитывать изменения, вступающие в силу с 1 ноября, и соблюдать правила дорожного движения.

Правила дорожного движенияГУБДД МВДШтрафы за нарушение ПДДРемень безопасности
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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