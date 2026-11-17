Стали известны новые цены на смартфоны iPhone 17
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- Объявлены цены на модели смартфонов серии iPhone 17 в форматах еСИМ + еСИМ и СИМ + еСИМ.
- В устройствах обеих категорий зарегистрировано по два ИМЕИ, а стоимость зависит от объема памяти и цвета.
- Для некоторых моделей, включая различные варианты памяти iPhone 17 Pro и Pro Max, предусмотрены большие скидки.
Стали известны актуальные цены на смартфоны серии iPhone 17. В приведенном ниже списке отдельно указана стоимость устройств типов еСИМ + еСИМ и СИМ + еСИМ. Для смартфонов обеих категорий зарегистрировано по два ИМЭИ.
еСИМ + еСИМ (зарегистрировано 2 ИМЭИ)
iPhone 17:
• 256 ГБ — 949 долларов
iPhone 17 Air:
• 256 ГБ Блуе — 959 долларов
• 256 ГБ Блак — 959 долларов
• 256 ГБ Голд — 959 долларов
• 256 ГБ Вхите — 959 долларов
iPhone 17 Pro:
• 256 ГБ Оранге — 1279 долларов (большая скидка)
• 256 ГБ Дип Блуе — 1279 долларов (скидка)
• 256 ГБ Силвер — 1349 долларов
• 512 ГБ Блуе — 1499 долларов
• 512 ГБ Оранге — 1299 долларов (скидка)
• 512 ГБ Силвер — 1399 долларов
• 1 ТБ Оранге — 1649 долларов (скидка)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 ГБ Дип Блуе — 1369 долларов
• 256 ГБ Оранге — 1399 долларов
• 256 ГБ Силвер — 1479 долларов
• 512 ГБ Дип Блуе — 1549 долларов (скидка)
• 512 ГБ Оранге — 1499 долларов (скидка)
• 512 ГБ Силвер — 1699 долларов
• 1 ТБ Оранге — 1899 долларов
• 1 ТБ Блуе — 1849 долларов
• 1 ТБ Силвер — 1899 долларов
• 2 ТБ Блуе — 2199 долларов
• 2 ТБ Оранге — 2199 долларов
• 2 ТБ Силвер — 2399 долларов
СИМ + еСИМ (зарегистрировано 2 ИМЭИ)
iPhone 17:
• 256 ГБ — 949 долларов
iPhone 17 Pro:
• 256 ГБ Оранге — 1349 долларов
• 256 ГБ Дип Блуе — 1399 долларов
• 256 ГБ Силвер — 1439 долларов
• 512 ГБ Оранге — 1499 долларов
• 512 ГБ Силвер — 1599 долларов
• 512 ГБ Блуе — 1629 долларов
• 1 ТБ Оранге — 1699 долларов (большая скидка)
• 1 ТБ Силвер — 1879 долларов (скидка)
• 1 ТБ Блуе — 1999 долларов
iPhone 17 Pro Max:
• 256 ГБ Дип Блуе — 1399 долларов (скидка)
• 256 ГБ Оранге — 1409 долларов
• 256 ГБ Силвер — 1519 долларов
• 512 ГБ Оранге — 1649 долларов
• 512 ГБ Блуе — 1679 долларов (большая скидка)
• 512 ГБ Силвер — 1729 долларов
• 1 ТБ Оранге — 2029 долларов
• 1 ТБ Блуе — 1949 долларов
• 1 ТБ Силвер — 2099 долларов
• 2 ТБ Блуе — 2399 долларов
• 2 ТБ Оранге — 2399 долларов
• 2 ТБ Силвер — 2499 долларов
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