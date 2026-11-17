Стали известны актуальные цены на смартфоны серии iPhone 17. В приведенном ниже списке отдельно указана стоимость устройств типов еСИМ + еСИМ и СИМ + еСИМ. Для смартфонов обеих категорий зарегистрировано по два ИМЭИ.

еСИМ + еСИМ (зарегистрировано 2 ИМЭИ)

iPhone 17:

• 256 ГБ — 949 долларов

iPhone 17 Air:

• 256 ГБ Блуе — 959 долларов

• 256 ГБ Блак — 959 долларов

• 256 ГБ Голд — 959 долларов

• 256 ГБ Вхите — 959 долларов