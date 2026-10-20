Uzbekistan покоряет космос: подписано соглашение об исследовании Луны и Марса

Uzbekistan выводит стратегическое партнерство в сфере космических исследований, современных космических технологий и передовой науки с ведущим мировым аэрокосмическим агентством — NASA — на новый уровень.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов и находящийся с официальным визитом в нашей стране Государственный секретарь США Марко Рубио официально подписали глобальное соглашение «Артемида» (Artemis Accords), предусматривающее многосторонние перспективные связи между двумя странами.

Этот документ открывает для нашей страны широкие возможности для непосредственного участия в исследовании космоса в мирных целях, передовых спутниковых системах и высокоточных научных программах.

Что предусматривает соглашение «Артемида»?

Данный исторический договор, достигнутый между Ташкентом и Вашингтоном, охватывает несколько приоритетных направлений:

Подготовка квалифицированных национальных кадров: Узбекские молодые ученые, инженеры и астрофизики будут направляться на стажировки и обмен опытом в научные центры NASA и ведущие технологические лаборатории США;

Трансфер космических технологий: Активизируется обмен новейшими технологиями и научными данными, применяемыми в космическом мониторинге, геодезии, сельском хозяйстве и оценке изменения климата;

Лунные и марсианские миссии: Соглашение предусматривает участие Узбекистана в международных научных инициативах, направленных на один из крупнейших космических проектов человечества — освоение поверхности Луны и глубокое исследование планеты Марс.

Карта глобального космического сотрудничества Узбекистана

В целях повышения национального космического потенциала Узбекистан расширяет географию сотрудничества с ведущими космическими державами мира и региональными структурами: