В судебно-правовой системе Республики Узбекистан происходят крупные и важные кадровые изменения. Главой государства в Сенат Олий Мажлиса было внесено официальное представление об освобождении председателя Верховного суда Бахтиёра Жахонгировича Исломова от занимаемой высокой и ответственной должности. Ожидается, что в ближайшие дни этот вопрос будет детально рассмотрен сенаторами на очередном пленарном заседании Сената.

Бахтиёр Исломов считается одним из ведущих специалистов с богатым опытом, который на протяжении многих лет плодотворно трудился в правоохранительной и судебной системах нашей страны.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с богатым трудовым путем опытного руководителя, занимаемыми им важными должностями и хронологией службы:

Период и годы деятельности Место работы и занимаемые высокие должности Сфера основных выполняемых задач • Первые годы • Судебная система Ферганской и Ташкентской областей. • Исполнение обязанностей судьи в судах различных уровней. • До ноября 2020 года • Ташкентский городской суд по уголовным делам. • Деятельность в качестве председателя данного крупного городского суда. • Ноябрь 2020 года • Первый заместитель советника Президента. • Система защиты прав граждан и работы с обращениями. • 2021 год (спустя год) • Специальный советник Президента. • Координация деятельности правоохранительных и надзорных органов. • С августа 2022 года • Верховный суд Республики Узбекистан. • Постановлением Сената Олий Мажлиса председателем Верховного суда был избран.

Почетный путь от судьи до председателя Верховного суда

За свою трудовую деятельность Бахтиёр Исломов прошел ответственный путь от низших звеньев судебной власти до самой вершины. Начав карьеру судьей в судебных органах Ферганской и Ташкентской областей, в дальнейшем он успешно продолжил свою деятельность в столице. В частности, до ноября 2020 года он эффективно работал на посту председателя Ташкентского городского суда по уголовным делам.

Принимая во внимание его организаторские способности и высокий потенциал, осенью 2020 года он был назначен первым заместителем советника главы нашего государства по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями Турсунхона Худойберганова. На этой должности он вывел систему взаимодействия с народом и решения проблем граждан на новый уровень.

Деятельность в Администрации Президента и руководство Верховным судом

Вскоре, спустя год, Бахтиёр Исломов был переведен на еще более ответственную должность. Он приступил к работе в качестве советника Президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и надзорных органов, сменив Рустама Иноятова. Это еще больше укрепило его позиции в государственном управлении и обеспечении верховенства закона.

После этого, на официальном пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в августе 2022 года, кандидатура Бахтиёра Жахонгировича Исломова получила полную поддержку, и он был единогласно избран председателем Верховного суда Республики Узбекистан. Почти четыре года он служил делу обеспечения независимости суда и справедливого правосудия в нашей стране.

Итоговый вывод политических обозревателей Замин: Подобные неожиданные изменения на посту председателя Верховного суда являются неотъемлемой частью системных реформ и кадровой политики, продолжающихся в нашей стране. Информация о том, в какой сфере продолжится деятельность опытного юриста Бахтиёра Исломова или какой высокопотенциальный кандидат будет назначен на его место, будет официально объявлена в ближайшие дни после заседания Сената. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации.

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