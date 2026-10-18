Саида Мирзиёева прогулялась по базару в Ташкенте с Серджио Гором

·87·Узбекистан
Саида Мирзиёева прогулялась по базару в Ташкенте с Серджио Гором

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева посетила один из местных рынков Ташкента вместе со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Об этом американский дипломат сообщил 17 октября на своей странице в социальной сети X.

«Очень рад вернуться в Узбекистан! Получил огромное удовольствие от прогулки по местному рынку с моей подругой Саидой Мирзиёевой», — написал Серджио Гор.

После посещения рынка дипломат также отправился в город Бухара. Там он вместе с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым и хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым совершил прогулку по историческому городу.

«Было очень приятно посетить историческую Бухару сегодня вместе с Бахтиёром Саидовым и хокимом Ботиром Зариповым. Соединенные Штаты ценят сотрудничество с Узбекистаном и с нетерпением ждут дальнейшего укрепления связей между двумя странами», — написал представитель США.

Два человека стоят возле старинной кирпичной стены и на выходе из здания.
Серджио ГорБахтиёр СаидовБотир ЗариповСаида Мирзиёева
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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