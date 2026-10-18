Саида Мирзиёева прогулялась по базару в Ташкенте с Серджио Гором

Руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева посетила один из местных рынков Ташкента вместе со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Об этом американский дипломат сообщил 17 октября на своей странице в социальной сети X.

«Очень рад вернуться в Узбекистан! Получил огромное удовольствие от прогулки по местному рынку с моей подругой Саидой Мирзиёевой», — написал Серджио Гор.

После посещения рынка дипломат также отправился в город Бухара. Там он вместе с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым и хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым совершил прогулку по историческому городу.