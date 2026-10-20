Новая управленческая команда в министерстве: кто они, 4 заместителя Эркинжона Турдимова?
В системе Министерства образования и науки Республики Узбекистан произведены новые кадровые назначения на ответственные руководящие должности.
В целях совершенствования деятельности министерства и ускорения реформ в системе утверждены первый заместитель и новые заместители министра образования и науки Эркинжона Турдимова.
Новые назначения: кто какую должность занял?
В соответствии с официальным решением, в руководстве министерства произошли следующие изменения:
Первый заместитель: Юлдашев Айбек Бехзодович назначен на должность первого заместителя министра образования и науки;
Новые заместители министра:
Пардаева Мехринисо Донияровна — заместитель министра образования и науки;
Мирзалиев Санжар Махаммаджон угли — назначен заместителем министра образования и науки.
Состав руководства полностью сформирован: у министра 4 заместителя
Ранее в данной системе И. Сираджев также был назначен на должность заместителя министра.
После осуществленных последних изменений число заместителей министра образования и науки Эркинжона Турдимова достигло 4 человек. Обновленная управленческая команда продолжит масштабную работу по повышению качества образования, развитию науки и инноваций, а также внедрению современных подходов в сферу.
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