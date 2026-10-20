Новая управленческая команда в министерстве: кто они, 4 заместителя Эркинжона Турдимова?

В системе Министерства образования и науки Республики Узбекистан произведены новые кадровые назначения на ответственные руководящие должности.

В целях совершенствования деятельности министерства и ускорения реформ в системе утверждены первый заместитель и новые заместители министра образования и науки Эркинжона Турдимова.

Новые назначения: кто какую должность занял?

В соответствии с официальным решением, в руководстве министерства произошли следующие изменения:

Первый заместитель: Юлдашев Айбек Бехзодович назначен на должность первого заместителя министра образования и науки;

Новые заместители министра: Пардаева Мехринисо Донияровна — заместитель министра образования и науки; Мирзалиев Санжар Махаммаджон угли — назначен заместителем министра образования и науки.



Состав руководства полностью сформирован: у министра 4 заместителя

Ранее в данной системе И. Сираджев также был назначен на должность заместителя министра.

После осуществленных последних изменений число заместителей министра образования и науки Эркинжона Турдимова достигло 4 человек. Обновленная управленческая команда продолжит масштабную работу по повышению качества образования, развитию науки и инноваций, а также внедрению современных подходов в сферу.