Новая управленческая команда в министерстве: кто они, 4 заместителя Эркинжона Турдимова?

·47·Узбекистан
Новая управленческая команда в министерстве: кто они, 4 заместителя Эркинжона Турдимова?

В системе Министерства образования и науки Республики Узбекистан произведены новые кадровые назначения на ответственные руководящие должности.

В целях совершенствования деятельности министерства и ускорения реформ в системе утверждены первый заместитель и новые заместители министра образования и науки Эркинжона Турдимова.

Новые назначения: кто какую должность занял?

В соответствии с официальным решением, в руководстве министерства произошли следующие изменения:

  • Первый заместитель: Юлдашев Айбек Бехзодович назначен на должность первого заместителя министра образования и науки;

  • Новые заместители министра:

    • Пардаева Мехринисо Донияровна — заместитель министра образования и науки;

    • Мирзалиев Санжар Махаммаджон угли — назначен заместителем министра образования и науки.

Состав руководства полностью сформирован: у министра 4 заместителя

Ранее в данной системе И. Сираджев также был назначен на должность заместителя министра.

После осуществленных последних изменений число заместителей министра образования и науки Эркинжона Турдимова достигло 4 человек. Обновленная управленческая команда продолжит масштабную работу по повышению качества образования, развитию науки и инноваций, а также внедрению современных подходов в сферу.

Эркинжон ТурдимовЮлдашев Айбек БехзодовичПардаева Мехринисо ДонияровнаМинистерство образования и науки
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Открытое заявление Президента по поводу назначения Эркинжона ТурдимоваОткрытое заявление Президента по поводу назначения Эркинжона Турдимова12 октября 22:07Эркинжон Турдимов утвержден на должность министра образования и наукиЭркинжон Турдимов утвержден на должность министра образования и науки9 октября 19:38Теперь будет одно министерство: Детали сенсационной реформы системы образования УзбекистанаТеперь будет одно министерство: Детали сенсационной реформы системы образования Узбекистана4 октября 07:54«Говори так, чтобы у тебя мед с губ капал, а не задирайся»: Эркинжон Турдимов жестко раскритиковал чиновников Сырдарьи«Говори так, чтобы у тебя мед с губ капал, а не задирайся»: Эркинжон Турдимов жестко раскритиковал чиновников Сырдарьи5 октября 06:57Erkinjon Turdimov — первый вице-премьер, контроль за отраслью возложен на Саиду МирзиёевуErkinjon Turdimov — первый вице-премьер, контроль за отраслью возложен на Саиду Мирзиёеву9 октября 19:51Какая ответственность предусмотрена за романтические отношения в общественных местах? (видео)Какая ответственность предусмотрена за романтические отношения в общественных местах? (видео)Сегодня 22:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?