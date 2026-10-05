«Говори так, чтобы у тебя мед с губ капал, а не задирайся»: Эркинжон Турдимов жестко раскритиковал чиновников Сырдарьи

Хоким Сырдарьинской области Эркинжон Турдимов на совещании с участием государственных служащих, руководителей организаций и представителей «махаллинской семерки» подверг резкой критике систему работы с обращениями граждан. Глава региона призвал чиновников отбросить высокомерие и общаться с населением искренне и с уважением.

«Каждый должен задать себе вопрос: в чем моя задача? Знайте, у всех нас одна задача — служить народу, решать проблемы народа! У тебя нет других забот. Служение обществу — это основа нашей зарплаты. Если ты не хочешь слушать гражданина, не решаешь его проблему, то зачем ты вообще нужен?» — подчеркнул Эркинжон Турдимов.

20 дней в «Народном контроле»: Цифры и самые болезненные сферы

В запущенную 20 дней назад в области электронную платформу «Сырдарьинский народный контроль» в короткие сроки поступило в общей сложности 6 040 обращений. Вопросы, которые беспокоят население больше всего, распределились следующим образом:

Занятость и бедность: 2 994 обращения (почти половина всех жалоб);

Жилье и коммунальные услуги: более 1 000 обращений;

Вопросы социальной защиты: 450 обращений.

Однако основное внимание на обсуждении было уделено не цифрам, а тому, что исполнение обращений искусственно затягивается.

В каких регионах и сферах задерживаются обращения?

В разрезе регионов и организаций были выявлены серьезные недостатки по просроченным обращениям:

В разрезе регионов: в областных организациях — 187, в Баяутском районе — 108, в городе Янгиер — 74, в Мирзаабадском районе — 63 обращения с нарушенными сроками рассмотрения;

«Антирекорды» отдельных исполнителей: на предприятии «Тоза худуд» из 116 поступивших обращений просрочено 68 ; в отделе занятости Баяутского района из 43 обращений задержано 36 ; а в кадастровом отделе Сырдарьинского района все 25 находившихся на исполнении обращений (100%) не были рассмотрены в срок.



«Если он не видит проблему, то он слеп»: Почему молчат ответственные лица махаллей?

Глава региона строго осудил абсолютную пассивность активисток по вопросам женщин и социальных работников в махаллях. Согласно анализу, в 2 742 случаях граждане были вынуждены обращаться не к ответственным лицам на местах, а напрямую к хокиму области.

80 (36 процентов) из 221 активистки по вопросам женщин и 16 (7 процентов) социальных работников, осуществляющих деятельность в махаллях области, за 20 дней не внесли в систему ни единой проблемы или вопроса:

«Вот, в махалле Зарбдор из 25 граждан 22 обратились ко мне напрямую. Почему активистка по вопросам женщин разместила только 3? А сотрудник соцзащиты вообще не внес ни одного вопроса. Если он не видит проблему человека, находящегося рядом, значит, он слеп! Ты должен разговаривать с гражданином так, чтобы у тебя мед с губ капал. Не задирая нос, не ставя себя выше, ты обязан относиться к нему так, будто к тебе пришел твой друг, мать, сестра или брат!» — сказал хоким.

Дисциплинарные наказания и вопрос соответствия занимаемой должности

В завершение собрания Эркинжон Турдимов дал строгие поручения по достижению конкретных результатов по каждому просроченному обращению. Были определены меры в отношении руководителей, допустивших халатность:

Вопрос о соответствии занимаемой должности 2 ответственных лиц будет рассмотрен совместно с соответствующими ведомствами;

В отношении 3 руководителей было решено применить очередные дисциплинарные взыскания.

Глава региона подчеркнул, что главным критерием является не просто закрытие обращений, а то, чтобы людям не приходилось вторично приходить на порог государственного учреждения с тем же вопросом.