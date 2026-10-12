Открытое заявление Президента по поводу назначения Эркинжона Турдимова

·50·Узбекистан
Открытое заявление Президента по поводу назначения Эркинжона Турдимова

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе встречи на территории Нового Ташкента высказался открыто и выразительно об актуальных проблемах системы высшего образования страны, вновь созданном Министерстве образования и науки, а также о деятельности Эркинжона Турдимова, назначенного на эту ответственную должность.

Глава государства твердо подчеркнул, что время погони за количеством в высших учебных заведениях прошло, и теперь основное внимание должно быть направлено на подготовку качественных специалистов, востребованных реальным рынком труда.

«Количество выросло, а качество упало»: Новое требование к высшему образованию

Президент указал на необходимость положить конец пассивности и поверхностному подходу в деятельности университетов и институтов:

  • Целевая подготовка: «Отныне каждый университет должен четко для себя определить, для кого и каких кадров он готовит. Главным требованием будет не просто выдача дипломов студентам, а нахождение ими своего места в отраслях экономики», — отметил Шавкат Мирзиёев;

  • Проблема некачественных дипломов: Глава государства открыто критиковал то, что при резком росте числа лиц с высшим образованием уровень их знаний и практических навыков остается недостаточным.

Почему именно Эркинжон Турдимов?

Президент объяснил причину назначения руководителя, много лет успешно управлявшего регионами, в систему образования следующим образом:

«Количество выросло, а качество упало. Я не зря привел в Министерство образования человека, который был хокимом четырех областей. Я не зря назначил на эту сферу своего самого надежного кадра», — сказал Президент.

Ожидается, что приход на пост главы министерства Эркинжона Турдимова, обладающего большим управленческим опытом, произведет резкий поворот в полной адаптации высшего и среднего специального образования к реальному сектору экономики, промышленности регионов и территориальным потребностям.

Шавкат МирзиёевЭркинжон ТурдимовМинистерство образования и наукиСистема высшего образования
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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