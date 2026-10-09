Эркинжон Турдимов утвержден на должность министра образования и науки

В правительстве Узбекистана произошло важное назначение. Эркинжон Окбутаевич Турдимов утвержден в должности первого заместителя Премьер-министра — министра образования и науки. Его новая задача связана с процессом развития на основе единого управления всей системы в стране — от дошкольного образования до высшего образования и науки.

Назначение Турдимова стало важным шагом после создания нового министерства в сфере образования. Теперь внимание общественности приковано к задачам, поставленным перед новым руководителем, и тому, как они будут выполняться на практике.

Новая должность Турдимова официально утверждена

Кандидатура Эркинжона Турдимова ранее была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса. Затем указом президента он был назначен первым заместителем Премьер-министра — министром образования и науки.

В связи с этим Турдимов был освобожден от должности хокима Сырдарьинской области.

Новая должность выводит на первый план такие задачи в его деятельности, как координация сфер образования и науки, а также взаимоувязка работы органов управления различного уровня.

Какие изменения произошли в сфере образования?

Указом президента от 3 октября 2026 года на базе Министерства дошкольного и школьного образования и Министерства высшего образования, науки и инноваций было создано единое Министерство образования и науки.

Новое ведомство осуществляет единую государственную политику в сферах дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования, послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также дополнительного и неформального образования.

Цель этого изменения — обеспечить преемственность между различными ступенями образования, теснее связать школу, профессиональное и высшее образование с наукой, а также повысить эффективность управления.

Какие задачи стоят перед новым руководителем?

Путем создания единого министерства предусмотрено формирование общего подхода в системе образования. При этом важными направлениями являются адаптация содержания образования к современным требованиям, учет потребностей рынка труда, повышение качества образования и развитие научной деятельности.

В качестве первого заместителя Премьер-министра задачи Турдимова не ограничиваются лишь руководством деятельностью министерства. Согласно официальной информации, в рамках своих полномочий он координирует выполнение министерствами, комитетами, агентствами и региональными руководителями задач в сферах образования, науки и здравоохранения.

В чем будет заключаться главный результат?

Создание нового министерства и назначение руководителя — это организационные изменения в системе управления. Однако эффективность реформ, прежде всего, будет оцениваться по тому, как они повлияют на качество образования, возможности учащихся и студентов, деятельность учителей и развитие науки.

Поэтому в деятельности Эркинжона Турдимова на новом посту основное внимание будет уделено эффективному налаживанию единой системы управления, усилению связи между ступенями образования и практической реализации поставленных задач.

Теперь самый важный вопрос для общественности — какие конкретные результаты принесет новая модель управления в систему образования? Ответ на этот вопрос проявится через будущие решения и практические изменения.