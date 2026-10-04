Теперь будет одно министерство: Детали сенсационной реформы системы образования Узбекистана

В сфере образования Узбекистана осуществляются исторические изменения, которые совершат коренной перелом. В соответствии с указом Президента, Министерство дошкольного и школьного образования и Министерство высшего образования, науки и инноваций были объединены в единое Министерство образования и науки.

Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов подробно остановился на истинных целях и распределении задач этой масштабной модернизации системы образования.

Как будет работать новая система? Основные направления

Превращение двух министерств в единую структуру направлено на тесную взаимосвязь всех этапов образования друг с другом и устранение лишней бюрократии в управлении:

Министерство образования и науки: полностью организует деятельность детских садов, школ, техникумов и вузов, курирует операционные процессы, устанавливает образовательные стандарты, занимается выдачей аккредитации и лицензий.

Национальное агентство по обеспечению качества образования: превратится в независимую «научно-методическую лабораторию». Агентство будет разрабатывать учебные программы и учебники, внедрять их в практику и анализировать эффективность. Все изменения будут осуществляться с опорой на «портрет выпускника узбекской школы».

Свобода в высшем образовании: резкое сокращение вмешательства государства в деятельность вузов, расширение их академической и финансовой самостоятельности. Открывается широкий путь для негосударственного образовательного сектора, где качество будут определять свободный рынок и конкуренция.

К разработке стратегии привлекут предпринимателей и ученых

При Администрации Президента будет создана отдельная специальная рабочая группа, определяющая стратегию образования: