Теперь будет одно министерство: Детали сенсационной реформы системы образования Узбекистана

·57·Узбекистан
Теперь будет одно министерство: Детали сенсационной реформы системы образования Узбекистана

В сфере образования Узбекистана осуществляются исторические изменения, которые совершат коренной перелом. В соответствии с указом Президента, Министерство дошкольного и школьного образования и Министерство высшего образования, науки и инноваций были объединены в единое Министерство образования и науки.

Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов подробно остановился на истинных целях и распределении задач этой масштабной модернизации системы образования.

Как будет работать новая система? Основные направления

Превращение двух министерств в единую структуру направлено на тесную взаимосвязь всех этапов образования друг с другом и устранение лишней бюрократии в управлении:

  • Министерство образования и науки: полностью организует деятельность детских садов, школ, техникумов и вузов, курирует операционные процессы, устанавливает образовательные стандарты, занимается выдачей аккредитации и лицензий.

  • Национальное агентство по обеспечению качества образования: превратится в независимую «научно-методическую лабораторию». Агентство будет разрабатывать учебные программы и учебники, внедрять их в практику и анализировать эффективность. Все изменения будут осуществляться с опорой на «портрет выпускника узбекской школы».

  • Свобода в высшем образовании: резкое сокращение вмешательства государства в деятельность вузов, расширение их академической и финансовой самостоятельности. Открывается широкий путь для негосударственного образовательного сектора, где качество будут определять свободный рынок и конкуренция.

К разработке стратегии привлекут предпринимателей и ученых

При Администрации Президента будет создана отдельная специальная рабочая группа, определяющая стратегию образования:

  • Руководитель рабочей группы: эту ответственную структуру на общественных началах возглавит известный предприниматель Зафар Хашимов.

  • Состав и задачи: в группу будут привлечены бизнесмены, реализовавшие успешные образовательные проекты, ученые и международные эксперты. Они сформируют компактную и эффективную структуру нового министерства и разработают главную стратегию реформ.

Шерзод АсадовМинистерство образования и наукиМинистерство высшего образования и инновацийреформы образования Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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