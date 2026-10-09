Erkinjon Turdimov — первый вице-премьер, контроль за отраслью возложен на Саиду Мирзиёеву

В структуре правительства и исполнительной власти Республики Узбекистан произошли масштабные политические и стратегические изменения. Согласно соответствующему указу Президента Республики Узбекистан, опытный руководитель Эркинжон Окботыевич Турдимов назначен на должность первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан — министра образования и науки.

В связи с этим важным назначением он был освобожден от должности хокима Сырдарьинской области. Кандидатура Эркинжона Турдимова была рассмотрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса и полностью одобрена единогласно.

Сфера новых полномочий: за что отвечает первый вице-премьер?

Как сообщил пресс-секретарь Президента Шерзад Асадов, эта вновь созданная высокая должность одновременно охватывает три важнейшие социальные сферы:

Общее руководство и координация: Первый заместитель Премьер-министра — министр образования и науки будет напрямую руководить деятельностью органов исполнительной власти в направлениях образования, науки и здравоохранения;

Интеграция системных реформ: На него возложена задача развития систем дошкольного, школьного, высшего образования, академической науки и медицины на основе единой стратегии;

Механизм контроля исполнения: Повышение качества объектов социальной инфраструктуры в регионах и оперативное решение проблем на них станут главной целью нового руководства.

Стратегический контроль возложен на руководителя Администрации Президента

В целях обеспечения практической результативности реформ в социальной и гуманитарной сферах система контроля была выведена на более высокий уровень:

Ответственность Саиды Мирзиёевой: Контроль за исполнением определенных стратегических задач в этих приоритетных сферах и организация процессов возложен на руководителя Администрации Президента Саиду Мирзиёеву;

Пристальное внимание главы государства: Обеспечивается нахождение реформ по повышению достоинства человека, коренному улучшению качества образования и превращению сферы медицины в систему, свободную от коррупции, под непосредственным высшим контролем главы государства.

От хокимията до первого вице-премьера

Эркинжон Турдимов известен как один из самых опытных руководителей страны с открытым стилем управления:

Пройденный путь: Ранее он эффективно руководил Навоийской и Самаркандской областями, а в последнее время выполнял ответственные задачи в качестве хокима Сырдарьинской области;

Народный подход: Турдимов завоевал глубокое уважение среди народа своими решительными решениями, оперативной реакцией на обращения населения и требовательностью в наведении порядка в сферах.

Эта неожиданная и важная ротация в руководстве правительства свидетельствует о том, что в Новом Узбекистане системы образования, науки и медицины подняты на абсолютную приоритетную ступень государственной политики.