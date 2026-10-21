В Ташкентe сократилось время ожидания автобусов

·39·Узбекистан
В Ташкентe сократилось время ожидания автобусов

В Ташкенте автобусы прибывают в среднем за 8–10 минут. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Маманбий Омаров.

По его словам, интервал движения общественного транспорта различается в зависимости от маршрутов. На некоторых направлениях, пользующихся наибольшей популярностью у пассажиров, автобусы курсируют каждые 6–8 минут, тогда как на других время ожидания достигает 12–14 минут.

Омаров отметил, что если раньше пассажирам приходилось ждать прибытия автобуса по 20–30 минут, то теперь такие долгие периоды ожидания остались позади.

При этом интервалы движения неодинаковы на всех маршрутах. В связи с этим время ожидания пассажиров может варьироваться в зависимости от выбранного маршрута и расписания движения автобусов.

ТашкентавтобусыМаманбий Омаровминистр транспорта
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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