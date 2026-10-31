Когда в ташкентском метро начнут курсировать пятивагонные поезда?

·1·Узбекистан
Когда в ташкентском метро начнут курсировать пятивагонные поезда?

В Ташкенте приняты новые меры по снижению загруженности общественного транспорта и уменьшению скопления пассажиров. Теперь поезда метро будут состоять из пяти вагонов, на некоторых автобусных маршрутах увеличится количество рейсов, а время работы вечерних маршрутов может быть продлено. Это закреплено решением Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов от 30 октября 2026 года.

Поезда метро будут состоять из пяти вагонов

Согласно решению, Ташкентский метрополитен до 20 ноября должен разработать меры по формированию пятивагонных составов на Чиланзарской, Узбекистанской, Юнусабадской и надземной кольцевой линиях, а также по сокращению интервалов движения.

При этом особое внимание будет уделено периодам наибольшего скопления пассажиров. В частности, «часами пик» определены интервалы с 07:30 до 09:30 утром, с 12:00 до 14:00 днем и с 17:00 до 19:30 вечером.

Интервалы движения автобусов сократят до 3–5 минут

В целях повышения качества обслуживания в общественном транспорте также планируется увеличить количество автобусных рейсов. С 15 ноября будут разработаны меры по выпуску дополнительных автобусов на основные маршруты в утренние и вечерние часы пик.

В результате на некоторых направлениях планируется сократить интервалы движения автобусов до 3–5 минут.

Кроме того, до 20 декабря рекомендовано привлечь автобусы большой вместимости («гармошки») на 25 маршрутов с высоким пассажиропотоком. При этом приоритет будет отдан основным направлениям в Учтепинском, Мирабадском, Сергелийском и Янгихаётском районах.

На 20 автобусных маршрутах время работы может быть продлено до ночных часов

Еще одно важное нововведение в решении — рассмотрение вопроса о продлении движения по 20 автобусным маршрутам до 23:00.

В этот список вошли автобусные маршруты № 1, 14, 18, 21, 24, 28, 38, 44, 46, 51, 58, 67, 72, 85, 93, 98, 115, 118, 131 и 147.

Планируется, что в вечернее время интервал движения автобусов на этих маршрутах не будет превышать 15–20 минут, а графики движения будут размещены на остановках и в специальных цифровых приложениях. Изучить данную возможность поручено до 1 декабря.

Усилится контроль на автобусных полосах

С 1 ноября будет усилен контроль и проведены рейды против нарушений правил дорожного движения частными автомобилями на выделенных полосах «А» для общественного транспорта.

Также до 15 декабря поставлена задача по установке на передней части автобусов камер, автоматически фиксирующих нарушения ПДД, и их подключению к единой информационной базе УБДД.

На водителей также возлагается обязанность открывать пандус для пассажиров с ограниченными возможностями. К водителям, не выполнившим данное требование, могут быть применены дисциплинарные меры.

Ташкентский метрополитенОбщественный транспортТашкентский городской КенгашАвтобусные маршруты
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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