До 2500 сумов: официальное разъяснение по поводу повышения цен на общественный транспорт в Ташкенте

Для миллионов пассажиров, пользующихся общественным транспортом в Ташкенте, объявлена долгожданная и важная новость. Министерство транспорта Узбекистана предоставило официальное и подробное разъяснение по проекту документа, вынесенному на общественное обсуждение, о пересмотре цен на проезд в автобусах и метро столицы. Согласно предлагаемому проекту, с 1 октября стоимость разовой поездки при электронной оплате предусматривается увеличить с 1700 до 2500 сумов. При этом стоимость оплаты наличными планируется оставить без изменений, а для регулярных пассажиров ввести новые удобные абонементы и пересадочные тарифы. Итак, какими факторами Министерство транспорта объяснило необходимость повышения стоимости проезда, какие изменения произошли в подвижном составе и интервалах движения, и как граждане могут повлиять на данное решение до 19 сентября?

Новые тарифы, предлагаемые с 1 октября: что изменится?

В проекте нормативно-правового акта, вынесенного на общественное обсуждение, установлены следующие показатели цен:

Стоимость электронной оплаты: Предлагается увеличить стоимость электронной оплаты банковскими или транспортными картами в автобусах и метрополитене с действующих 1700 до 2500 сумов ;

Оплата наличными: Сумма разовой оплаты наличными в салоне и кассах останется без изменений — на уровне 3000 сумов ;

Стоимость провоза багажа: Ожидается, что плата за провоза багажа пассажира в общественном транспорте будет установлена на уровне 4000 сумов ;

Новые абонементы и пересадки: В целях защиты интересов постоянных пассажиров, ездящих ежедневно, предлагаются специальные новые тарифы абонементов, а также отдельная удобная система для смены видов транспорта (пересадки).

«Действующий тариф не покрывает расходы»: почему министерство повышает цену?

Специалисты Министерства транспорта раскрыли экономические и инфраструктурные причины этого шага:

Огромная нагрузка на бюджет: Действующий тариф в 1700 сумов покрывает лишь определенную часть расходов транспортных предприятий, а основная финансовая разница и убытки покрываются за счет государственного бюджета;

Двукратный рост подвижного состава: За последние годы парк общественного транспорта столицы кардинально обновился, количество автобусов выросло почти в два раза и приближается к 1900 единицам;

Двукратное сокращение интервалов: Время ожидания пассажирами на остановочных пунктах на маршрутах значительно сократилось в среднем с 30 до 15 минут ;

Требование поддержания качества: Возникла необходимость приведения тарифов в соответствие с реальными затратами для стабильного поддержания технического обслуживания, поставок топлива и электроэнергии новых автобусов, электробусов и вагонов метро.

Решение еще не окончательное: оставьте свое предложение до 19 сентября!

Данные изменения пока не являются утвержденным решением, а представляют собой официальный проект на стадии обсуждения:

Портал открытых обсуждений: Проект документа размещен на Портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов в целях изучения мнений и предложений граждан;

Гражданская позиция до 19 сентября: Каждый гражданин может свободно направить свои предложения, возражения и комментарии через портал до 19 сентября;

Окончательное решение после обсуждений: Министерство твердо подчеркнуло, что окончательное решение не будет принято до полного завершения общественного обсуждения и учета мнения населения.

Развитие инфраструктуры столицы и повышение качества транспорта, в свою очередь, требуют баланса цен. Теперь то, как будет принят данный проект, напрямую зависит от активности общественности и высказанных обоснованных предложений.

Как вы думаете, насколько повышение цены электронной оплаты за автобус и метро до 2500 сумов в Ташкенте повлияет на семейный бюджет? Улучшилось ли качество общественного транспорта и интервал движения в столице настолько, чтобы оправдать повышение тарифов? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим актуальным анализом, крайне важным для жителей города, со своими близкими!