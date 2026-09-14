В Ташкенте ежедневно передвигается 1,5 миллиона машин: новая система борьбы с пробками

Ежедневно по улицам Ташкента передвигается около 1,5 миллиона транспортных средств. В условиях роста числа автомобилей стало очевидно, что проблему пробок в столице невозможно решить только строительством новых дорог, мостов и тоннелей. Теперь планируется переход к интеллектуальным транспортным системам, которые опираются не на человеческий фактор, а на данные и искусственный интеллект.

Об этом было заявлено на видеоселекторном совещании под председательством главы государства.

Ответственным лицам поручено начать работу по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Ташкенте до конца 2026 года .

Это решение означает смену подхода в борьбе с пробками в столице: теперь основное внимание будет уделяться не только расширению дорог, но и рациональному использованию существующих дорог .

1,5 миллиона транспортных средств — какая это нагрузка для столицы?

1,5 миллиона транспортных средств, ежедневно передвигающихся по Ташкенту, создают огромную нагрузку на улицы столицы.

Поток транспорта резко возрастает утром, когда люди едут на работу и учебу, и вечером, когда они возвращаются домой.

В таких условиях даже широкие улицы через некоторое время могут стать перегруженными.

Потому что проблема не только в ширине дороги.

Сколько автомобилей в каком направлении? На каком перекрестке замедлился поток? На какой улице произошла авария? Какой режим светофора не соответствует текущей ситуации?

Ответы на эти вопросы в режиме реального времени становятся одним из важнейших условий эффективного управления транспортной системой.

Почему строительства новых дорог недостаточно?

В условиях постоянного роста числа автомобилей строительство новой дороги или моста может облегчить движение в определенной точке.

Однако, если транспортный поток продолжает расти, возможности новой инфраструктуры через некоторое время также будут исчерпаны.

Кроме того, ускорение движения на одной улице может привести к увеличению транспортного потока на другой.

Поэтому одним из основных методов борьбы с пробками в современных городах является предварительный анализ транспорта и управление потоком в режиме реального времени.

Интеллектуальная транспортная система, планируемая в Ташкенте, должна выполнять именно эту задачу.

Что будет делать «умная» транспортная система?

Интеллектуальная транспортная система — это не просто камера или светофор.

Это цифровая инфраструктура, которая объединяет данные из различных источников, помогая анализировать и управлять транспортным потоком в городе.

С помощью такой системы можно:

отслеживать транспортный поток в режиме реального времени;

выявлять точки образования пробок;

адаптировать режим работы светофоров к транспортному потоку;

оперативно получать информацию о дорожно-транспортных происшествиях;

перераспределять транспортный поток на альтернативные маршруты;

обеспечивать более безопасное движение пешеходов;

координировать движение общественного транспорта.

Возможности расширяются.

Самое главное, решения могут основываться не только на наблюдении диспетчера, но и на автоматическом анализе больших объемов данных .

Светофоры тоже могут работать «по ситуации»

Сегодня на многих перекрестках светофоры работают по заданному временному интервалу.

Но ситуация на дороге не всегда одинакова.

Например, количество автомобилей в одном направлении может резко возрасти, а в другом — уменьшиться.

Интеллектуальная система позволяет анализировать транспортный поток и адаптировать режим работы светофоров к ситуации.

Это может помочь сократить время простоя транспорта на некоторых перекрестках.

Система может предвидеть пробки лучше водителя

Еще один важный аспект интеллектуальных транспортных систем — прогнозирование.

Система сможет анализировать данные о движении за предыдущие дни и часы, определяя, в какое время и на каких улицах возрастет поток транспорта.

Например, если на определенном перекрестке регулярно возникает пробка в определенный промежуток времени, система может заранее выявить это и помочь принять решения по перераспределению транспортного потока на другие направления.

Таким образом, цель состоит не в том, чтобы реагировать на пробку после ее появления, а в том, чтобы предотвращать ее заранее .

Это важно и для пешеходов

Задача новой системы не должна ограничиваться только ускорением движения автомобилей.

На совещании было подчеркнуто, что интеллектуальные транспортные системы внедряются для безопасного и эффективного управления движением пешеходов и автомобилей .

Это позволит повысить безопасность дорожного движения возле школ, остановок, на крупных перекрестках и в местах с интенсивным пешеходным потоком.

То есть в будущем транспортная политика в Ташкенте может отойти от подхода «пусть машина едет быстрее» к принципу «все участники должны двигаться безопасно и эффективно» .

Главная задача для Ташкента — эффективное использование имеющихся возможностей

Строительство новых дорог, мостов и тоннелей в столице важно.

Но в условиях ежедневного потока в 1,5 миллиона транспортных средств одной инфраструктуры недостаточно.

Независимо от количества автомобилей на одной дороге, если перекрестки не скоординированы, светофоры не адаптируются к потоку, а информация об авариях поступает с опозданием, пропускная способность дороги может не использоваться в полной мере.

Поэтому ожидается, что интеллектуальная транспортная система сформирует модель управления, основанную больше на данных, чем на новом асфальте .

Работы должны начаться до конца 2026 года

На видеоселекторном совещании под председательством главы государства ответственным лицам было дано поручение начать работу по внедрению интеллектуальных транспортных систем до конца 2026 года .

Это означает, что в ближайшее время в Ташкенте должны начаться практические работы по созданию цифровой инфраструктуры управления транспортным движением.

Однако реальная эффективность системы будет определяться не количеством установленных камер, а тем, какие решения будут приниматься на основе информации, полученной с этих камер, светофоров, дорожных данных и других источников .

Самые большие изменения на улицах Ташкента еще впереди

В то время, когда по столице ежедневно передвигается 1,5 миллиона транспортных средств, решать проблему пробок только строительством дорог становится все сложнее.

Теперь главный вопрос ставится иначе:

не сколько новых дорог будет построено в Ташкенте, а как максимально эффективно использовать существующие?

Интеллектуальные транспортные системы должны стать технологическим ответом на этот вопрос.

Если новые системы смогут действительно анализировать транспортный поток в режиме реального времени и эффективно координировать светофоры и направления движения, весь механизм борьбы с пробками в столице может измениться.

В новую эпоху для Ташкента главным ресурсом станет уже не только асфальт, а данные.