В Ташкенте проезд в автобусах и метро подорожает на 47 процентов

В городе Ташкенте вводятся новые тарифы для пользователей общественного транспорта. С 1 октября 2026 года стоимость разовой поездки в столичных автобусах и метрополитене при электронной оплате увеличится с 1 700 сумов до 2 500 сумов. Это означает рост примерно на 47 процентов по сравнению с действующим тарифом. При оплате наличными стоимость проезда останется на уровне 3 000 сумов.

Новые тарифы утверждены Ташкентским городским Кенгашем народных депутатов и будут применяться как к автобусным, так и к метрополейкам. При этом для пассажиров, использующих транспортную карту, сохраняются льготные тарифы при пересадке на другой транспорт в течение одного часа.

Пересадка на другой транспорт в течение часа станет дешевле

В новой системе за первую поездку списывается 2 500 сумов. Если пассажир с помощью транспортной карты пересаживается на другой автобус в течение 60 минут после первой поездки, за вторую поездку он платит 1 500 сумов. В течение этого же временного интервала плата за третью и последующие поездки на автобусе не взимается.

Эта льготная система действует и при совместном использовании автобуса и метро. В этом случае первая поездка составляет 2 500 сумов, а последующие пересадки — 1 500 сумов в установленном порядке.

Метро в рамках часового тарифа можно использовать только один раз. Если пассажир снова воспользуется услугами метро, отсчет новых 60 минут начнется сначала.

Новые тарифы для транспортных карт

Новым решением также установлен ряд тарифных планов для пассажиров, регулярно пользующихся транспортными картами.

Дневной тариф только для поездок на автобусе установлен в размере 11 500 сумов, а 30-дневный тариф — 250 тысяч сумов. В тарифах, позволяющих совместно пользоваться автобусом и метро, суточная плата составляет 13 500 сумов, а 30-дневный тариф — 345 тысяч сумов.

Для пассажиров, не пользующихся транспортом постоянно, вводятся специальные пакеты в зависимости от количества поездок. В частности, установлены следующие цены: 10 поездок — 19 тысяч сумов, 20 поездок — 38 тысяч 500 сумов, 30 поездок — 57 тысяч 500 сумов.

50-процентная скидка для отдельных категорий

Новыми тарифами предусмотрены льготы для школьников, студентов, пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Пассажиры данных категорий могут воспользоваться 50-процентной скидкой от установленной цены при покупке тарифных планов на транспортные карты. Также сохраняются существующие льготы для лиц, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте в порядке, установленном законодательством.

Таким образом, с 1 октября разовая плата за проезд в Ташкенте через электронную оплату составит 2 500 сумов, а при оплате наличными — 3 000 сумов. При пересадке на другой транспорт в течение одного часа для пассажиров сохраняются льготная поездка за 1 500 сумов и возможность бесплатного проезда в последующих поездках.

Напомним, вопрос о новых тарифах ранее выносился на обсуждение в качестве проекта. В ходе этого процесса Министерство транспорта заявило, что наряду с изменением тарифов должны учитываться требования к качеству услуг, предъявляемые к перевозчикам, в том числе такие вопросы, как регулярность рейсов и состояние транспортных средств. Позже Ташкентский городской Кенгаш утвердил новые тарифы.