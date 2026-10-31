В Ташкенте автобусы будут прибывать через 3 минуты, метро — через 2

·39·Узбекистан
В Ташкенте автобусы будут прибывать через 3 минуты, метро — через 2

В Ташкенте планируется создать ряд удобств для пользователей общественного транспорта. Ожидается, что время ожидания автобусов в столице будет сокращено до 3–5 минут, а интервал движения поездов метро — до 2–3 минут. Это закреплено в решении Кенгаша народных депутатов города Ташкента по итогам III квартала 2026 года.

Автобусы могут прибывать каждые 3–5 минут

С 15 ноября на основные автобусные маршруты будут привлечены дополнительные транспортные средства. За счет этого в утренние и вечерние часы пик интервал движения автобусов планируется сократить до 3–5 минут.

Новый график планируется применять с 07:00 до 09:30 утром и с 17:00 до 19:30 вечером. Движение автобусов в соответствии с установленным расписанием будет отслеживаться через систему GPS.

Интервал движения поездов метро также сократится

В столичном метрополитене также принимаются меры по сокращению времени ожидания поездов пассажирами. До 20 ноября на некоторых направлениях планируется снизить интервал движения поездов до 2–3 минут.

Для этого на Чиланзарской, Узбекистанской, Юнусабадской и надземной кольцевой линиях предусмотрен запуск пятивагонных составов.

На 25 маршрутов выйдут автобусы большой вместимости

До 20 декабря рекомендовано привлечь автобусы большой вместимости (гармошки) на 25 автобусных маршрутов с высоким пассажиропотоком.

При этом особое внимание будет уделено маршрутам в Учтепинском, Мирабадском, Сергелийском и Янгихаётском районах.

Также, с целью увеличения количества автобусов в 2027 году, ответственные организации должны внести соответствующие предложения в хокимият города до 15 ноября.

Если намеченные меры будут реализованы в полном объеме, ожидается, что время ожидания общественного транспорта в столице значительно сократится.

Общественный транспорт ТашкентаТашкентский метрополитенХокимият города ТашкентаАвтобусные маршруты
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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