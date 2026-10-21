Uzbekskaya alfavita izmenilas: teper chetyre bukvy pishutsya inache

·79·Узбекистан
Uzbekskaya alfavita izmenilas: teper chetyre bukvy pishutsya inache

V Uzbekistane podpisan zakon o sovershenstvovanii uzbekskogo alfavita na osnove latinskoy pisminnosti. V sootvetstvii s novym poryadkom, napisanie chetyryoh bukv izmenitsya. Ob etom soobshchila rukovoditel Administratsii Prezidenta Saida Mirziyoeva

Kakie bukvy izmenyatsya?

V obnovlennom alfivite predusmotreny sleduyushchie izmeneniya:

  • O‘ o‘ → Ö ö

  • G‘ g‘ → Ğ ğ

  • Sh sh → Ş ş

  • Ch ch → Ç ç

Takzhe bukvosochetanie «ng» ne ostanetsya v alfivite v kachestve samostoyatelnoy edinitsy. V rezultate novyy alfivit budet sostoyat iz 28 bukv i odnogo apostrofa.

Chto budet s dokumentami i uchebnikami?

Kak podcherknula rukovoditel Administratsii Prezidenta, izmeneniya v alfivite ne dolzhny vyzvat lishnih rashodov dlya naseleniya i gosudarstva. Po etoy prichine ranee oformlennye dokumenty, natsionalnaya valyuta i tsennye bumagi ostanutsya v sily.

Uchebniki, ulichnye vyveski i dorozhnye ukazateli budut obnovlyatsya postepenno, po mere istecheniya sroka ih ispolzovaniya.

Zakon vstupit v silu chest mesyatsev posle ego oficialnogo opublikovaniya. Takim obrazom, perehod na novyy alfivit budet osuschestvlyatsya ne srazu, a na osnove ustanovlennyh srokov i etapov.

UzbekistanSaida Mirziyoevaizmeneniya v latinskom alfiviteizmeneniya v alfivite
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Историческая речь Саиды Мирзиёевой с высокой трибуны ООН в центре внимания мира (видео)Историческая речь Саиды Мирзиёевой с высокой трибуны ООН в центре внимания мира (видео)27 сентября 08:51Саида Мирзиёева: наказание за жестокое обращение с животными ужесточеноСаида Мирзиёева: наказание за жестокое обращение с животными ужесточено3 августа 14:25Саида Мирзиёева резко раскритиковала дизайн-код ТашкентаСаида Мирзиёева резко раскритиковала дизайн-код Ташкента31 июля 13:37Саида Мирзиёева встретилась с французским бизнесом: открываются новые направления сотрудничестваСаида Мирзиёева встретилась с французским бизнесом: открываются новые направления сотрудничества9 июля 23:53Саида Мирзиёева обсудила важные вопросы с главой ЮНЕСКОСаида Мирзиёева обсудила важные вопросы с главой ЮНЕСКО30 июня 22:12Саида Мирзиёева встретилась с Президентом КазахстанаСаида Мирзиёева встретилась с Президентом Казахстана21 июня 22:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
Новая управленческая команда в министерстве: кто они, 4 заместителя Эркинжона Турдимова?
Новая управленческая команда в министерстве: кто они, 4 заместителя Эркинжона Турдимова?