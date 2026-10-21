Uzbekskaya alfavita izmenilas: teper chetyre bukvy pishutsya inache
V Uzbekistane podpisan zakon o sovershenstvovanii uzbekskogo alfavita na osnove latinskoy pisminnosti. V sootvetstvii s novym poryadkom, napisanie chetyryoh bukv izmenitsya. Ob etom soobshchila rukovoditel Administratsii Prezidenta Saida Mirziyoeva
Kakie bukvy izmenyatsya?
V obnovlennom alfivite predusmotreny sleduyushchie izmeneniya:
O‘ o‘ → Ö ö
G‘ g‘ → Ğ ğ
Sh sh → Ş ş
Ch ch → Ç ç
Takzhe bukvosochetanie «ng» ne ostanetsya v alfivite v kachestve samostoyatelnoy edinitsy. V rezultate novyy alfivit budet sostoyat iz 28 bukv i odnogo apostrofa.
Chto budet s dokumentami i uchebnikami?
Kak podcherknula rukovoditel Administratsii Prezidenta, izmeneniya v alfivite ne dolzhny vyzvat lishnih rashodov dlya naseleniya i gosudarstva. Po etoy prichine ranee oformlennye dokumenty, natsionalnaya valyuta i tsennye bumagi ostanutsya v sily.
Uchebniki, ulichnye vyveski i dorozhnye ukazateli budut obnovlyatsya postepenno, po mere istecheniya sroka ih ispolzovaniya.
Zakon vstupit v silu chest mesyatsev posle ego oficialnogo opublikovaniya. Takim obrazom, perehod na novyy alfivit budet osuschestvlyatsya ne srazu, a na osnove ustanovlennyh srokov i etapov.
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