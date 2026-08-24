Уникальный прорыв: ученые разработали метод восстановления поврежденных нервов

·812·Здоровье
Уникальный прорыв: ученые разработали метод восстановления поврежденных нервов

В современной регенеративной медицине достигнут значительный научный успех в восстановлении нервных тканей и кожных покровов человека после тяжелых травм. Специалисты Кубанского государственного медицинского университета изобрели новый метод лечения серьезных дефектов нервной системы на основе биосинтетических материалов.

Об этой уникальной разработке официально сообщил ректор университета, профессор Сергей Алексеенко .

Первый биосинтетический имплантат для лечения дефектов нервов

Ученым удалось восстановить целостность поврежденных и пересеченных нервных волокон с помощью специальных биосинтетических матриц, заселенных нервными клетками:

«Разработан метод устранения дефектов нервов с помощью биосинтетических материалов, окруженных клетками нервной ткани. До настоящего времени не существовало зарегистрированных отечественных имплантатов для устранения протяженных дефектов нервов. Это делает данную разработку абсолютно уникальной»— подчеркнул профессор Алексеенко.

Исследования запатентованы, а полученные научные протоколы на данный момент являются единственными в мире.

Лаборатория «Искусственная кожа» и регенерации

Открытие было реализовано в рамках крупной университетской программы «Регенеративная медицина» и государственного мегагранта:

  • Изобретение «искусственной кожи»: Специалисты также успешно протестировали материал «искусственной кожи», предназначенный для экстренного лечения обширных ожогов и тяжелых травм;

  • Специальный биореактор и каркасы: В современной лаборатории были созданы специальные биореакторы для регенерации тканей, а на биологических моделях получены образцы уникальных биологических каркасов внутренних органов и тканей.

Это новшество дает новую надежду на полноценное возвращение к жизни тысячам пациентов, пострадавших в тяжелых ДТП, при производственных травмах и ожогах.

Регенеративная медицинаНейрохирургияБиоинженерияКубанский Государственный Медицинский УниверситетИнновации
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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