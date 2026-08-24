Ученые выявили скрытую пользу граната для сердца

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что вещество, вырабатываемое в организме после употребления граната, грецких орехов и некоторых ягод, уролитин А может улучшать работу сердца, сообщает Закон.кз.

Как пишет издание Невс-Медикал, в ходе экспериментов на животных данное вещество улучшило показатели сердечной функции до 80 процентов и способствовало расслаблению миокарда. Также было отмечено снижение образования рубцовой ткани и гипертрофии сердечной мышцы.

Положительный эффект наблюдался и на моделях тканей сердца человека, созданных в лабораторных условиях.

Исследователи изучили влияние уролитина А на сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса. При данном состоянии сердце перекачивает кровь в нормальном объеме, однако мышцы становятся жесткими, и их способность к расслаблению снижается. На этот тип приходится около половины всех случаев сердечной недостаточности.

При этом ученые подчеркивают, что пока рано делать выводы о возможности лечения данного заболевания с помощью граната или уролитина А. Результаты исследования получены на животных и лабораторных моделях тканей сердца человека. Для определения воздействия вещества на организм человека необходимы клинические испытания.