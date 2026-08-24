Ученые выявили скрытую пользу граната для сердца

·2.1K·Здоровье
Ученые выявили скрытую пользу граната для сердца

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что вещество, вырабатываемое в организме после употребления граната, грецких орехов и некоторых ягод, уролитин А может улучшать работу сердца, сообщает Закон.кз.

Как пишет издание Невс-Медикал, в ходе экспериментов на животных данное вещество улучшило показатели сердечной функции до 80 процентов и способствовало расслаблению миокарда. Также было отмечено снижение образования рубцовой ткани и гипертрофии сердечной мышцы.

Положительный эффект наблюдался и на моделях тканей сердца человека, созданных в лабораторных условиях.

Исследователи изучили влияние уролитина А на сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса. При данном состоянии сердце перекачивает кровь в нормальном объеме, однако мышцы становятся жесткими, и их способность к расслаблению снижается. На этот тип приходится около половины всех случаев сердечной недостаточности.

При этом ученые подчеркивают, что пока рано делать выводы о возможности лечения данного заболевания с помощью граната или уролитина А. Результаты исследования получены на животных и лабораторных моделях тканей сердца человека. Для определения воздействия вещества на организм человека необходимы клинические испытания.

КардиологияГранатУролитин АСердечная недостаточностьЗдоровье
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Уникальный прорыв: ученые разработали метод восстановления поврежденных нервовУникальный прорыв: ученые разработали метод восстановления поврежденных нервовВчера, 08:54Австралийские ученые выявили молекулу, замедляющую развитие рака молочной железыАвстралийские ученые выявили молекулу, замедляющую развитие рака молочной железы22.08, 09:35Способы избавиться от внутренней усталости и стресса в зависимости от даты рожденияСпособы избавиться от внутренней усталости и стресса в зависимости от даты рождения21.08, 23:08Как подавленные эмоции наносят удар по здоровью?Как подавленные эмоции наносят удар по здоровью?21.08, 23:01Тело помнит всё: как обида на отца влияет на здоровье?Тело помнит всё: как обида на отца влияет на здоровье?21.08, 22:29Учёные обнаружили новые иммунные структуры внутри черепаУчёные обнаружили новые иммунные структуры внутри черепа20.08, 14:18
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Здоровье новости

Показывает ли ваш день рождения, какой орган является «слабым»? Интересная интерпретация
Показывает ли ваш день рождения, какой орган является «слабым»? Интересная интерпретация
Могут ли подавленные эмоции сделать тело больным? Что говорит наука?
Могут ли подавленные эмоции сделать тело больным? Что говорит наука?
Действительно ли эти 6 напитков лечат внутренние органы?
Действительно ли эти 6 напитков лечат внутренние органы?
14 привычек после 50 лет: какие из них действительно опасны?
14 привычек после 50 лет: какие из них действительно опасны?
Почему вздувается живот? Психосоматика и реальные причины...
Почему вздувается живот? Психосоматика и реальные причины...
Уникальный прорыв: ученые разработали метод восстановления поврежденных нервов
Уникальный прорыв: ученые разработали метод восстановления поврежденных нервов
Молоко, чеснок и киви: какой из 12 советов действительно работает?
Молоко, чеснок и киви: какой из 12 советов действительно работает?
Говорят: «Врачи это скрывают»: мы проверили 7 советов…
Говорят: «Врачи это скрывают»: мы проверили 7 советов…