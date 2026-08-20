Учёные обнаружили новые иммунные структуры внутри черепа

·23·Здоровье
Учёные обнаружили новые иммунные структуры внутри черепа

Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) обнаружили внутри черепа мышей ранее неизвестные иммунные структуры. Учёные назвали их «локализованными лимфоидными структурами». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи выяснили, что эти структуры могут быть связаны с деятельностью B-клеток иммунной системы. Ранее они обнаружили небольшие каналы, проходящие из мозговых оболочек в череп, а в новом исследовании проследили связь между молекулами и иммунными структурами через эти каналы.

Чтобы изучить функции новых структур, учёные провели эксперимент на мышах с глиомой. При снижении активности иммунных структур опухоли развивались быстрее. Напротив, их стимуляция усиливала противоопухолевый иммунный ответ мышей и продлевала продолжительность их жизни.

Пока не подтверждено, что подобные структуры существуют и в человеческом черепе. Однако учёные отмечают, что в костном мозге человеческого черепа были обнаружены некоторые иммунные клетки, и полагают, что это открытие в будущем может помочь разработать новые методы лечения опухолей мозга.

Вашингтонский университетСент-ЛуисСШАNature
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