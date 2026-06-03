180 metre yükseklikteki test ip cambazını titretti

Ünlü Estonyalı ip cambazı Jaan Roose, Polonya'daki en yüksek iki bina arasına gerilen halat üzerinde başarıyla yürüdü. Reuters bu haberi duyurdu.

Sporcu, Varşova'daki 310 metrelik Varso Kulesi ile 237 metre yüksekliğindeki Kültür ve Bilim Sarayı arasına gerilen halatta ilerledi. Yaklaşık 180 metre yükseklikteki halat üzerinde neredeyse 500 metrelik mesafeyi katetti.

Jaan Roose gösteriden sonra dışarıdan sakin görünse de bu sınavın oldukça zorlu geçtiğini itiraf etti.

«Hâlâ titriyorum. Bu kesinlikle kolay değildi. Böyle bir sınav, insandan yeteneklerini derinlemesine kavramasını ve sınırlarını zorlamasını gerektiriyor» dedi.

https://youtu.be/ETT1ZBiB2VA?si=yYOsAFASDUW_0ZWm

İp cambazının ifadesine göre, yol boyunca üç kez karmaşık durumlar yaşandı. Özellikle mesafenin ikinci bölümünde şiddetli rüzgar onu ciddi şekilde zorladı. Bu nedenle birkaç kez durup güç toplamak zorunda kaldı.

Bilgi olarak, Jaan Roose ekstrem gösterileriyle tanınmaktadır. 2024 yılında İstanbul Boğazı üzerine gerilen yaklaşık 1,1 km'lik halattan geçerek Asya'dan Avrupa'ya bu yöntemle geçen ilk insan olarak tarihe geçmişti. Üç kez dünya şampiyonu olan sporcu, halat üzerinde geriye doğru iki kez takla atmayı başaran tek atlet olarak da kabul edilmektedir.