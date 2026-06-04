Milletvekili, Grok aracılığıyla sahte görüntüler oluşturulduğu gerekçesiyle Musk'a dava açtı

·42·Dünya
Milletvekili, Grok aracılığıyla sahte görüntüler oluşturulduğu gerekçesiyle Musk'a dava açtı

İngiltere Parlamentosu üyesi Jess Asato, Elon Musk'a ait xAI şirketine karşı dava açtı. Asato, şirketin Grok yapay zeka platformu aracılığıyla sahte ve ahlaka aykırı görüntülerinin oluşturulduğunu belirtti.

İşçi Partisi milletvekili olan Asato, Grok aracılığıyla oluşturulan bu tür içeriğin binlerce kadın ve çocuğa zarar verdiğini söylüyor.

Milletvekilinin görüşüne göre, bu durum bir tesadüf veya basit bir yanlış kullanım değil, platformu yaratanların aldığı kararların bir sonucudur.

Bilgilere göre, Asato'nun Ocak 2026'da Grok'un faaliyetlerini eleştirmesinin ardından sosyal medyada sahte fotoğrafları yayıldı.

Londra Yüksek Mahkemesi'ne kişisel verilerin korunması yasalarını ihlal etmek ve özel hayata müdahale etmek gerekçesiyle dava açtı. xAI şirketi şu ana kadar bu dava hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Elon MuskJess AsatoxAIGrokLondra
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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