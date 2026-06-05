Trump, federal kurumlardaki üst düzey çalışanlar için yeni düzenleme getirdi

·86·Dünya
Trump, federal kurumlardaki üst düzey çalışanlar için yeni düzenleme getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlardaki üst düzey çalışanların faaliyetlerine ilişkin yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Reuters'in bildirdiğine göre, belge yaklaşık 8 bin yüksek maaşlı devlet memurunun görevden alınması sürecini basitleştiriyor.

Kararname esasen hükümet politikasını şekillendirme veya etkileme yetkisine sahip çalışanları kapsıyor. Bazıları yılda 200 bin dolara kadar maaş alıyor.

Personel Yönetimi Ofisi Başkanı Scott Kupor'un belirttiğine göre, yönetim siyasi gündemini uygulayabilen ve yasal talimatlara uyan personelle çalışmak istiyor.

Yeni düzenleme, federal personel sisteminin yeniden gözden geçirilmesine yönelik daha geniş reformların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Başlangıçta bu değişikliklerin 50 bin çalışana kadar etki edebileceği söylense de, şimdilik kararnamenin kapsamı yaklaşık 8 bin çalışanla sınırlı.

Donald TrumpABDReutersScott Kupor
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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