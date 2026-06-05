Vladimir Putin Zelenskiy'nin açık mektubuna nasıl tepki verdi?

·122·Dünya
Vladimir Putin Zelenskiy'nin açık mektubuna nasıl tepki verdi?

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF-2026) çerçevesinde dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticileri ve baş editörleriyle açık bir diyalog gerçekleştirdi. Canlı geçen görüşme sırasında Kremlin lideri, bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kendisine gönderilen resmi başvuru ve teklifler hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Rusya liderinin sözlerine göre, söz konusu mektubun içeriği müzakere ilkelerinden uzak ve karşılıklı saygı unsurlarından yoksun.

Yaş ve yasal meşruiyet meselesi

Basın sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından iletilen bu belgeyi detaylıca incelediğini belirten Vladimir Putin, Ukrayna liderinin açıklamalarındaki siyasi yönler üzerinde özellikle durdu.

  • Çalışma kapasitesi ön planda: "Sabah bu kağıdı gözden geçirdim. İçinde yaşımından bahsedilmiş. Ancak siyasette asıl kriter yaş değil, liderlik yeteneği ve iş verimliliğidir," dedi Putin.

  • Gücü gasp etme tehlikesi: Rusya lideri, Ukrayna'da seçim yapılmamasını eleştirdi. Ona göre Zelenskiy, halkın oylarını almaktan ve seçim süreçlerinden korkmamalı. Demokratik seçimler olmaksızın en yüksek makamı işgal etmek, siyasi dilde yetkinin yasa dışı ele geçirilmesi olarak değerlendirilir.

"Boşuna kürek çekmek" ve müzakerelerden kaçınma nedeni

Kremlin lideri, Kiev yetkilileriyle doğrudan diyalog kurmaktan asla kaçınmadığını, ancak mevcut koşullarda bunun hiçbir sonuç vermeyeceğini vurguladı. Siyasi bir dille ifade ederken, verimsiz konuşmaları "boşuna kürek çekmek" olarak tanımladı.

Diyalog kurma girişimleri ve ardından gelen silahlı çatışmaların kronolojisi aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Son siyasi gelişmeler

İçerik ve sonuçları

Bir iş insanının ziyareti

Üç hafta önce Rus iş dünyasından bir temsilci Kiev'de bulunmuş, Zelenskiy ile görüşmüş ve diyalog isteğini iletmişti.

Starobelsk'e düzenlenen saldırı

Barış taleplerinin ardından Starobelsk yerleşim yerine askeri bir saldırı düzenlendi. Sonuçta masum çocuklar ve gençler hayatını kaybetti.

Zelenskiy'nin açık mektubu (4 Haziran)

Ukrayna lideri resmi bir mektup göndererek, Rusya için askeri eylemlerin maliyetini artırma kapasitesine sahip olduğunu belirtti ve savaşı sona erdirmek için yüz yüze görüşmeye çağırdı.

Rusya Devlet Başkanı, söz konusu mektupta kabalık unsurları bulunduğunu ve mevcut durum nedeniyle Ukrayna lideriyle görüşmekte herhangi bir mantık ve anlam görmediğini kesin bir dille belirtti.

Zamin yorumu: St. Petersburg Ekonomik Forumu çerçevesindeki bu konuşma, iki devlet arasındaki diplomatik uçurumun ne kadar derinleştiğini bir kez daha gösterdi. Zelenskiy'nin savaşın bedelini artırma uyarısı ve barış müzakereleri teklifi Kremlin tarafından şiddetle reddedildi. Starobelsk trajedisi ve meşruiyet statüsü etrafındaki tartışmalar, tarafların yakın zamanda müzakere masasına oturmayacağının bir göstergesidir.

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Vladimir PutinVolodimir ZelenskiRusyaUkraynaDmitriy Peskov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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