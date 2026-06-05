Avustralya'da 142 bin dolarlık hamam böceklerine el konuldu

Avustralya'da ülke tarihindeki en büyük baskınlardan biri düzenlenerek, bulundurulması yasak olan 100 binden fazla canlı hamam böceği yetiştiriciden el konuldu. ABC News bu konuda haber verdi.

El konulan Madagaskar hışırdayan hamam böcekleri ve Dubia türlerinin toplam değeri 200 bin Avustralya doları (yaklaşık 142 bin ABD doları) olarak belirlendi. Baskın, Mayıs ayında Yeni Güney Galler eyaletindeki Bathers şehrinde gerçekleştirildi.

Madagaskar hışırdayan hamam böceği dünyadaki en büyük hamam böceklerinden biridir ve 5-8 santimetreye kadar ulaşır. Resmi fotoğraflarda avuç içi büyüklüğünde, parmaktan daha büyük böcekler gösteriliyor.

Avustralya'da bu türlerin bulundurulması, üretilmesi ve satılması yasal olarak yasaktır. Yetkililer, bu böceklerin çevreye tehdit oluşturabileceğini ve hastalık yayabileceğini vurguluyor.

Şu ana kadar yetiştiriciye resmi suçlama yöneltilmedi, el konulan böceklerin ise imha edilmesi kararlaştırıldı.