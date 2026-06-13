Sönen bir yıldızın son anları ilk kez net bir şekilde görüntülendi

NOIRLab astronomları, "Kristal Küre" bulutsusu olarak bilinen NGC 1514'ün yeni ve net bir görüntüsünü sundu. Bu kozmik nesne aslında iki yıldızdan oluşan bir sistemdir ve içlerinden biri yaşamının son evresine ulaşarak dış katmanlarını uzaya saçmaktadır. Konuyla ilgili bilgiyi CNN paylaştı.

Sonuç olarak, yıldızın çevresinde gaz ve tozdan oluşan devasa bir bulutsu meydana geldi. Bu süreçte ikinci yıldız önemli bir rol oynayarak dışarı atılan maddeleri etkilemekte ve onlara düzenli, sarmala benzer bir şekil vermektedir. Bu sayede bulutsu, basit bir bulut olmaktan çıkıp karmaşık geometrik yapıya sahip benzersiz bir kozmik manzaraya dönüşmüştür.

Görüntü, Hawaii'deki Maunakea Dağı'nda bulunan Gemini North teleskobu aracılığıyla Gemini Çok Amaçlı Spektrografı kullanılarak elde edilmiş olup, renklerin de bilimsel bir önemi vardır. Kırmızımsı tonlar hidrojen gazını, mavi tonlar ise oksijen elementini temsil etmektedir.

Uzmanlar, bu tür bulutsuların ölen yıldızların son evrelerinde ortaya çıktığını ve bu sürecin yaklaşık 10 bin yıl sürdüğünü belirtiyor. Sonuçta yıldızdan geriye sadece çok yoğun bir çekirdek olan beyaz cüce kalmaktadır.

Bilim insanlarına göre, bu tür nesneleri gözlemlemek yıldızların yaşam döngüsünü anlamak açısından büyük önem taşıyor. Yeni görüntü, evrenin ne kadar karmaşık ve aynı zamanda hayranlık uyandırıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.