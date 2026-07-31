Rusya Federasyonu Mali İzleme Federal Servisi (Rosfinmonitoring), Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu Pavel Durov'u teröristler ve aşırılık yanlıları listesine dahil etti. TASS ajansının bildirdiğine göre bu karar, girişimci hakkında açılan ceza davaları ve güvenlik teşkilatlarının taleplerinin yerine getirilmemesi fonunda alındı; bu durum IT topluluğunun ve küresel dijital pazarın dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Bildirildiğine göre, Rusya'da Pavel Durov hakkında terörist faaliyetlere yardım etme suçlaması ilan edildi ve kendisi hakkında uluslararası arama süreci başlatıldı. Federal Güvenlik Servisi (FSB) verilerine göre Telegram yönetimi; Ukrayna özel servisleri ile çeşitli aşırılık yanlısı kuruluşlar tarafından Rusya topraklarında suç ve terör eylemleri hazırlamak amacıyla kullanılan grup, kanal ve botların silinmesi yönünde yapılan başvuruları yerine getirmedi.

İstatistikler ve Kurumların Talepleri

Resmi kurumların sunduğu rakamlara dayanılırsa, 2022 yılından beri Rusya'da doğrudan Telegram mesajlaşma uygulaması yardımıyla işlenen 153 binden fazla suç kaydedildi. Bu durumlar üzerine Roskomnadzor tarafından yasaklı içeriğin kaldırılmasına yönelik 150 binden fazla talep gönderildi, ancak bunların büyük kısmı dikkate alınmadı.

Bu sert adımlara yanıt olarak Pavel Durov'un kendisi, Rusya'daki resmi kurumların kendisini tam olarak kitle gözetimi ve sansür uygulama taleplerini yerine getirmeyi reddettiği için teröristler listesine dahil ettiğini belirtti. Kendisinin vurguladığı gibi, mesajlaşma uygulaması kullanıcılarının gizliliğini ve özgürlüğünü korumak onun temel ilkelerinden biri olmaya devam etmektedir.

Hatırlatmak gerekir ki, Telegram platformu etrafındaki bu tür hukuki ve siyasi anlaşmazlıklar daha önce de birkaç kez gözlemlenmişti. Ancak mevcut tedbirler ve uluslararası arama sürecinin başlatılması, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birinin faaliyetini ve kurucusu için ortaya çıkacak yasal sonuçları ciddi şekilde etkileyebilir.