İsviçre nüfusu 10 milyon ile sınırlandırmak mı istiyor?

İsviçre'de nüfusu 10 milyon kişi ile sınırlandırma girişimi üzerine bir referandum düzenleniyor. Bu konu, ülkenin siyasi hayatında büyük tartışmalara yol açtı.

Girişimi destekleyenler, nüfus artışının ulaşım, konut piyasası ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını düşünüyor. Bu kararın ekolojik sürdürülebilirlik için önemli olduğunu vurguluyorlar.

Karşı taraf ise böyle bir kısıtlamanın ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Çünkü İsviçre iş gücü piyasası büyük ölçüde yüksek nitelikli göçmenlere dayanıyor.

Analistler, bu referandumu Avrupa'da göç ve demografi konusunda giderek artan tartışmaların bir parçası olarak değerlendiriyor.