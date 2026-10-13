Türk adam Özbek eşinin kendisini 30 milyon lira dolandırdığını iddia ediyor

·7·Dünya
Türk adam Özbek eşinin kendisini 30 milyon lira dolandırdığını iddia ediyor

Türkiye vatandaşı Mehmet Yılmaz, Özbek asıllı eşinin kendisini kandırarak 30 milyon Türk lirasından fazla maddi zarara uğrattığını iddia etti. Adam, kadın hakkında şikayette bulunarak tutuklanmasını ve mal varlığının iadesini talep ediyor.

Türkiye'nin Habertürk gazetesinin haberine göre, Mehmet Yılmaz İstanbul'da tanıştığı Özbek asıllı bir kadınla evlendi. İddiasına göre kadın onu Özbekistan'da çeşitli konutlar satın almaya ikna etti ve sonuç olarak büyük miktarda para kaybetti.

Adam, uğradığı zararın 30 milyon Türk lirasını aştığını belirtiyor. Mal varlığının iadesini ve kadının tutuklanmasını talep ediyor. Ayrıca, kadından başka kişilerin de mağdur olduğunu öne sürdü.

Ancak şu an itibarıyla adamın iddialarının mahkeme veya kolluk kuvvetleri tarafından doğrulandığına dair bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle, söz konusu durumla ilgili beyanlar şimdilik sadece iddia olarak değerlendirilmelidir.

Mehmet YılmazÖzbek KadınHabertürk30 Milyon Türk LirasıDolandırıcılık İddiası
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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