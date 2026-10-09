Türk şarkıları eşliğinde dans ederek ünlenen Brezilyalı çöp toplayıcısı zor durumda

·5·Dünya
Türk şarkıları eşliğinde dans ederek ünlenen Brezilyalı çöp toplayıcısı zor durumda

Brezilyalı 38 yaşındaki Luis Fernando Sanches, çöp toplarken Türk şarkıları eşliğinde dans ettiği videolarıyla sosyal medyada fenomen oldu. Özellikle Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sanches; Tarkan, Mustafa Sandal ve Mahsun Kırmızıgül'ün şarkılarıyla çektiği videolarla tanınıyor. Bu durum Türkiye'de Habertürk gazetesinde de haberleştirildi.

Edinilen bilgilere göre Sanches, yakın zamanda iş sırasında geçirdiği bir sakatlığın ardından uzuvlarında güç kaybı yaşamaya başladı. Yapılan MR tetkiklerinde boyun omurgasının C4-C5 bölgesinde fıtık tespit edildiği belirtiliyor. Ancak durumunun kesin nedeni henüz araştırılıyor.

İlk gelen bilgilere göre Sanches'in yaklaşık altı ay boyunca çalışamayabileceği ifade ediliyor. Tedavi sürecinde geçimini sağlayabilmek için takipçilerinden reklam iş birlikleri yoluyla destek istedi.

En büyük arzusu sağlığına kavuşup işine ve hayranlarının aşina olduğu danslarına geri dönebilmek.

Luis Fernando SanchesMustafa SandalHabertürkC4-C5 Boyun FıtığıBrezilya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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