Düğününde 52 kilogram altın takılan gelin, eşi hakkında ifade verdi

·1·Dünya
Düğününde 52 kilogram altın takılan gelin, eşi hakkında ifade verdi

“Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tanchalan’ın eşi Çağlı Öz Tanchalan’ın savcılığa verdiği ifadeler ortaya çıktı. Eşinin düğündeki takıların “kiralık olduğu” yönündeki beyanını reddeden Öz, altınların aslında satın alındığını belirtti. Konuyla ilgili haberi Haberler aktardı.

Çağlı Öz, düğünde 43 milyon Türk lirası değerinde takı ve para toplandığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. MASAK raporlarındaki para hareketleri ve lüks araçların devri konusunda da açıklamalarda bulunan Öz, eşini gerçekte olmayan paraları varmış gibi göstererek servetini sergilemekle suçladı.

Takılar kiralık mıydı?

Çağlı Öz, eşinin altınların kiralık olduğu yönündeki ifadesini reddederek, bunların satın alındığını belirtti. Öz'ün ifadesine göre, düğünde takılan tüm altınlar düğün sonunda Mehmet Fatih Tanchalan tarafından alındı.

Daha sonra bu takılar, Muradiye'de emniyet güçlerinin yaptığı arama sırasında bir odunluktaki valiz içerisinde bulundu. Çağlı Öz, bazı bileziklerin sahte olduğunu ise sonradan haberlerden öğrendiğini ifade etti.

İfadesine göre, nişan töreninde kendisine bir kolye ve iki bilezik takılmış, taç ve kemer ise kuyumcudan geçici olarak alınmıştı. Kolye ve bilezikler daha sonra Mehmet Fatih Tanchalan ve ailesi tarafından satın alındı. Söz konusu takılar düğünde de gelinin kendisine takıldı.

Çağlı Öz, eşine neden bu kadar çok altın olduğunu sorduğunda, eşinin “Burası aşiret bölgesi, düğünlerde herkes bu kadar altın takar” cevabını verdiğini söyledi.

43 milyon lira hakkındaki duyuru

Çağlı Öz, 6 Eylül'de Van'da düzenlenen düğünü eşinin organize ettiğini, ancak masrafların hangi kaynaktan karşılandığını bilmediğini belirtti.

Düğünde “Haydar Bey'in düğününe gelen hediyeler, takılar ve IBAN yoluyla gelen paralarla birlikte 43 milyon lira” toplandığı duyurulmuştu. Ancak Çağlı Öz, bu miktarda para toplandığından haberi olmadığını ve duyurulan isimlerin çoğunun uydurma olduğunu söyledi.

Öz, eşinin talimatıyla düğünde aslında alınmayan paralar hakkında da duyuru yapıldığını vurguladı. Çağlı Öz, bu yolla eşinin insanlara büyük miktarda para geldiğini göstermeye çalıştığını belirtti.

Banka işlemleri de inceleniyor

MASAK incelemelerinde tespit edilen para transferleri hakkında da Çağlı Öz'ün ifadesi alındı. Öz, eşiyle arasındaki yaklaşık 1,5 milyon liralık para hareketlerini borç alıp verme olarak açıkladı.

Ayrıca annesine 221 işlem yoluyla yaklaşık 5,2 milyon lira gönderdiğini, bu paraların annesinin ihtiyaçları, kira ve günlük masrafları için verildiğini söyledi.

Annesinden ise 303 işlem yoluyla yaklaşık 6 milyon 69 bin lira geldi. Çağlı Öz, bu paraların daha önce biriktirilmesi için annesine verilen paralar olduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda geri alındığını belirtti.

Mehmet Fatih Tanchalan'ın yeğeni Muhammed Sait Tanchalan'ın hesap hareketleri de açıklandı. Çağlı Öz'e göre eşi, nafaka davası nedeniyle kendi hesaplarını kullanamadığı için bazı durumlarda yeğeninin hesabını kullandı.

MASAK verilerinde, bu hesap üzerinden 11 işlemde 644 bin liralık para hareketi tespit edildi.

Lüks araçlar meselesi

Aile üyeleri arasında lüks araçların sürekli el değiştirmesi de soruşturuluyor. MASAK, bu tür hareketleri mal varlığının kaynağını gizlemek, finansal takibi zorlaştırmak ve olası tedbir kararlarını aşmak için kullanılan bir “katmanlaştırma” süreci olarak değerlendirdi.

Mehmet Fatih Tanchalan ise bunu reddederek, araçların özel plakaları yeni araca aktarmak için kısa süreliğine aile üyeleri adına tescil edildiğini söyledi. Bu işlemlerin kara para aklama ile ilgisi olmadığını savundu.

Kendi adına kayıtlı lüks aracı ise ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirle satın aldığını belirtti.

Gelir ve yaşam tarzı arasındaki fark

MASAK raporunda, Tanchalan'ın 2020'den bu yana beyan ettiği yaklaşık 1,1 milyon liralık kazanç ile sergilediği yaşam tarzı arasında uyumsuzluk olduğu kaydedildi.

Çağlı Öz ise sosyal medya ve ticaret faaliyetlerinden gelir elde ettiğini söyledi. Sadece son 3 ayda kozmetik ürünleri reklamı yaparak Trendyol platformundan 2,5 milyon lira kazandığını ve bu gelirler için fatura düzenlendiğini belirtti.

Tanchalan, MASAK raporunda hata olabileceğini belirterek, vergi veya ticari beyanlarında eksiklik tespit edilirse tamamlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Çağlı Öz, yasa dışı paralarla ilgisi olmadığını vurguladı. İfadesine göre eşi, sosyal medyada olmayan parayı varmış gibi göstermiş ve lüks yaşam tarzını bazen borç alarak sürdürmüştür.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK verileri, banka işlemleri, lüks araçların devri, düğünde takılan altınlar ve şüpheliler ile yakınları arasındaki para hareketlerini incelemeye devam ediyor.

Mehmet Fatih TanchalanÇağlı ÖzMASAKVan Cumhuriyet BaşsavcılığıDüğün
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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