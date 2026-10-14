Özbekistan vatandaşları için Kazakistan'a giriş kuralları değişiyor

Kazakistan hükümeti, ülkeyi vizesiz rejim kapsamında ziyaret eden yabancı vatandaşlar ve Özbekistan vatandaşları için elektronik giriş izni olan ETA (Electronic Travel Authorization) sistemini resmen onayladı.

Yeni düzenleme, sınır kontrolünü dijitalleştirmeyi ve güvenliği artırmayı amaçlamakta olup, iznin alınması tamamen ücretsiz olacak ve belirli bir süreden sonra herkes için zorunlu hale getirilecektir.

ETA izni alma şartları ve süresi

Yeni elektronik sistemin temel gereksinimleri şunlardır:

Nereden alınır: Başvurular özel olarak geliştirilen tek QazETA çevrimiçi platformu üzerinden yapılır;

Başvuru zamanı: Seyahat planlayan vatandaşın sınır geçişinden en az 72 saat önce platform üzerinden başvuru yapması zorunludur;

Geçerlilik süresi: Verilen ETA izni 180 gün (6 ay) boyunca geçerliliğini korur. Bu süre zarfında vatandaş, Kazakistan topraklarına birkaç kez rahatlıkla girip çıkma imkanına sahip olacaktır;

Hizmet bedeli: Elektronik iznin düzenlenmesi tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

Sistem ne zaman ve nasıl devreye girecek?

Elektronik izin sistemi bir anda değil, halka kolaylık sağlamak amacıyla üç aşamada uygulamaya konulacaktır:

1 Kasım 2026'dan itibaren: Aktau Uluslararası Havalimanı ve sınırdaki dört otomobil geçiş noktasında deneme amaçlı;

1 Ocak 2027'den itibaren: Astana ve Almatı uluslararası havalimanlarında;

1 Mart 2027'den itibaren: Kazakistan'ın diğer tüm sınır geçiş noktalarında tam kapasiteyle;

Zorunlu olma tarihi: 1 Temmuz 2027'den itibaren ETA almak, vizesiz giriş yapan tüm yabancılar için resmen zorunlu olacaktır. O tarihe kadar (yani 1 Temmuz 2027'ye kadar) iznin olmaması ülkeye girişi reddetmek için bir gerekçe oluşturmayacaktır.

Kimler ETA izni almaktan muaftır?

Kazakistan hükümetinin onayladığı listeye göre, bazı kategorilerdeki kişilerin bu izni alması gerekmemektedir:

16 yaşından küçük çocuklar;

65 yaşından büyük vatandaşlar;

Kazakistan'ın geçerli vizesine veya ülkede oturma iznine (VNJ) sahip olan kişiler;

Havalimanının transit bölgesinden çıkmayan uluslararası hava yolu yolcuları.

Komşu cumhuriyete seyahat planlayan Özbekistanlıların, sınır noktalarında gereksiz sorunlarla karşılaşmamak için uygulamaya konulan bu yeni elektronik düzenlemeye önceden dikkat etmeleri tavsiye edilir.