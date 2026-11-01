Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?

Pek çok kişide şu durum gözlemlenir: Tam uykuya dalmak üzereyken vücudunuz aniden sarsılır ve irkilerek uyanırsınız. Bazen de sanki yüksek bir yerden aşağı düşüyormuşsunuz gibi bir his oluşur. Peki, bu neden olur?

Aslında bu durumun bilimsel bir adı var: Hipnik seğirme. İnsan uykuya dalarken kasların istemsiz ve ani kasılması sonucu meydana gelir.

Uyku başladığında organizma yavaş yavaş gevşer, nefes alıp verme ve kalp atışı biraz yavaşlar. Tam bu süreçte bazen kaslar beklenmedik şekilde kasılarak kişinin irkilerek uyanmasına neden olur.

İlginç olan şu ki, böyle anlarda insan kendini merdivenden düşüyormuş veya yüksek bir yerden aşağı bırakılıyormuş gibi hissedebilir. Bu durum bazen rüyalar veya çeşitli hayallerle birlikte gerçekleşir.

Bilim insanları henüz hipnik seğirmenin kesin nedenini tam olarak belirleyememiştir. Ancak bazı faktörler ortaya çıkma olasılığını artırabilir. Bunlar arasında:

aşırı yorgunluk;

sinirlilik ve stres;

uykusuzluk;

kafeinli içeceklerin fazla tüketilmesi yer alır.

Bu durum tehlikeli mi?

Genellikle hipnik seğirme tehlikeli kabul edilmez ve pek çok kişide görülen doğal olaylardan biri sayılır. Bu nedenle, zaman zaman yaşanması durumunda endişelenmeye gerek yoktur.

Ancak seğirmeler çok sık tekrarlanırsa, uyku kalitesini ciddi şekilde etkilerse veya başka sıra dışı belirtilerle birlikte görülürse bir doktora başvurulması tavsiye edilir.