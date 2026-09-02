Kazakistan'a giriş kuralları değişiyor: Özbekistan vatandaşları ne yapmalı?

Kazakistan'a seyahat planlayan Özbekistan vatandaşları yeni düzenlemeyi merak ediyor. Ülke, yabancılar için elektronik giriş izni — ETA sistemini uygulamaya koyuyor.

Ancak bu basit bir vize değildir. ETA, vizesiz giriş hakkına sahip yabancıların seyahatten önce alması gereken bir elektronik izin belgesidir. Kazakistan hükümeti QazETA platformunu başlattı ve sistemin kademeli olarak zorunlu hale getirilmesinin planlandığını duyurdu.

ETA nedir ve kimler için gereklidir?

ETA — Electronic Travel Authorization, yani elektronik seyahat izni.

Kazakistan'ın resmi bilgilerine göre, bu sistem ülkeye girişte vize gerektirmeyen ülkelerin vatandaşlarına yöneliktir.

Özbekistan ve Kazakistan arasında vizesiz rejim uygulanmaktadır. Mevcut anlaşmaya göre, iki ülke vatandaşları 30 güne kadar vizesiz giriş-çıkış yapabilirler.

Bu nedenle yeni ETA sistemi Özbekistan vatandaşları için de önemli bir konu haline gelebilir.

En önemli soru: ETA vizenin yerini tutar mı?

Hayır.

ETA bir vize değil, bir elektronik ön izin sistemidir.

Resmi bilgilere göre:

ETA elektronik ortamda düzenlenir;

başvuru seyahatten en az 72 saat önce yapılmalıdır;

izin belgesi 180 gün geçerlidir;

ülkede ne kadar süre kalınabileceği ise mevcut göç kuralları ile belirlenir;

ETA almış olmak, Kazakistan'a girişi garanti etmez.

Yani 180 günlük geçerlilik süresi Kazakistan'da 180 gün kalınabileceği anlamına gelmez.

Kazakistan'a gidecekler neyi bilmeli?

Yeni sistem uygulamaya konulduğunda, seyahatten önce elektronik izin konusunu kontrol etmek önemli olacaktır.

Özellikle sınır geçişinden önce şu bilgilere dikkat edilmelidir:

ETA gerekli mi değil mi; başvurunun ne kadar süre önce yapılması gerektiği; elektronik izin için belirlenen ücret; iznin ne kadar süre geçerli olduğu; giriş için pasaport bilgilerinin doğru girilip girilmediği.

QazETA neden uygulamaya konuluyor?

Kazakistan, QazETA platformunu yabancılarla ilgili göç hizmetlerini dijitalleştirmek için geliştirdi.

Platform aracılığıyla elektronik vize, ETA ve diğer dijital hizmetlerin tek bir yerden sunulması hedefleniyor. Sistem şu anda pilot modda çalışmaktadır.

Yeni sistemin temel amacı, yabancıların Kazakistan'a girişi ve ülkede bulunmaları ile ilgili süreçleri dijitalleştirmektir.

ETA almak Kazakistan'a girişi garanti eder mi?

Hayır.

Bu en önemli hususlardan biridir.

Resmi bilgilerde, ETA verilmiş olsa dahi Kazakistan'a girişin otomatik olarak garanti edilmediği belirtilmiştir. Nihai karar, devlet sınırından geçiş sırasında yetkili makam tarafından verilir.

Şimdilik en önemli sonuç

Kazakistan, yabancılar için ETA sistemini uygulamaya koyuyor ve bunun vizesiz ülkelerin vatandaşlarına yönelik kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Bu nedenle Kazakistan'a sık seyahat eden Özbekistan vatandaşlarının bu değişikliği takip etmesi önemlidir.

Ancak şu an için resmi Kazakistan kaynaklarında 1 Kasım'dan itibaren uçakla ve 15 Kasım'dan itibaren kara sınırından girişlerde ETA'nın zorunlu olacağına ve kesin ücret miktarına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, resmi karar açıklanana kadar bu tarihleri ve ücret miktarını kesin bir gerçek olarak yaymak doğru değildir.

Yani temel haber kesin: Kazakistan, yabancılar için ETA elektronik izin sistemini uygulamaya koyuyor. Özbekistan vatandaşları ise yeni düzenleme yürürlüğe girmeden önce nihai gereklilikleri ve ücret miktarını kontrol etmelidir.