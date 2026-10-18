Sıra dışı nakliye: Gelin, kayınpederini varil ve leğen yığınları altında bıraktı (video)

Sosyal medyada köy yaşamındaki günlük ev işleri, sıra dışı hayat tüyoları ve mizahı birleştiren bir video geniş çapta yayıldı ve kısa sürede yüz binlerce izleyici ile binlerce komik yoruma konu oldu.

Videoda genç bir kadının (gelin), küçük elektrikli scooter'ı üzerinde kayınpederinin yardımıyla aynı anda çok sayıda dev plastik varil, kova ve leğeni taşımanın şaşırtıcı, tehlikeli ve komik bir yöntemini uyguladığı görülüyor.

Kayınpederden 'canlı sütun': Yük taşımanın ilginç yöntemi

Videodaki olayların gelişimi şu şekilde ilerliyor:

Başlangıç sorunu: Avluda birkaç dev mavi plastik varilin durduğu ve bunların küçük bir elektrikli araçla tek seferde taşınmasının imkansız göründüğü yansıtılıyor;

Gelinin planı: Kadın önce kayınpederini scooter'ın arka koltuğuna ters bir şekilde oturtuyor ve onu gerçek bir 'canlı yük sütunu' olarak kullanmaya başlıyor;

Adım adım istifleme: Önce yaşlı adamın bacakları ve karnı arasına büyük variller sıkıştırılıyor, iki eline de yanlardan mavi variller tutuşturuluyor;

Başa kova ve leğen: Bununla yetinmeyen kadın, kayınpederinin başına kadar plastik kapları ve kovaları geçiriyor, en üste ise dev bir metal leğeni şapka gibi kapatıyor;

Zorlu yolculuk: Sonuç olarak yaşlı adam tamamen varillerin arasında kalarak, gözleri ve nefes yolları kapalı bir şekilde sadece kapları sıkıca tutuyor; kadın ise ön gidonu kontrol ederek sakin bir şekilde yola koyuluyor.

Kullanıcıların mizah ve endişe dolu yorumları

Bu video, ağ kullanıcıları arasında aynı anda hem gülüşmelere hem de şaşkınlığa neden oldu:

'Çin işi zeka ve beceriklilik': Yorumcuların bir kısmı, gelinin tüm kapları geometrik bir hassasiyetle yerleştirebilmesini ve 'erkeklerin yapamadığı işi tek seferde çözmesini' şaka yollu takdir ettiler;

Kayınpedere sempati: Birçok yorumcu yaşlı adamın sabrına hayran kalarak, 'Kayınpeder orada nasıl nefes alıyor?', 'Eğer scooter devrilirse, varillerin altında kalacak!' diyerek onun durumuna gülerek acıdıklarını belirttiler;

Kurgu ve gerçeklik: Video aslında mizahi bir skeç olarak çekilmiş olsa da, köy halkının günlük işlerde karşılaştığı doğal becerikliliği ve pratik zekayı gözler önüne seriyor.

Bu tür ilginç anlar, internet kullanıcılarına sadece neşeli bir ruh hali vermekle kalmıyor, aynı zamanda insan hayal gücünün ve yaratıcılığının sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor.