Yarım asırlık buluş: Buzulun içinde yatan 40 kiloluk nadir fıçı nasıl korundu?

İtalya'nın kuzeyindeki Güney Tirol bölgesinin yüksek zirvelerinde, doğa ve zamanın kanunlarını altüst eden şaşırtıcı bir olay yaşandı. Alp buzullarının bir yarığında, yaklaşık yarım asır önce, 1970'lerin sonunda kaybolan ve bugüne kadar kusursuz bir şekilde korunan bir bira fıçısı bulundu.

«Bild na russkom» haberine göre, neredeyse 50 yıl boyunca buzun esaretinde kalan fıçı açıldığında, kalitesinin, kehribar renginin ve hatta gazlılık seviyesinin neredeyse hiç değişmediği anlaşıldı.

Helikopterden düşen fıçı ve bitmek bilmeyen aramalar

Bu sıra dışı hikaye, uzun yıllar önce yaşanan olağanüstü bir olayla başlamıştı:

Havadan buzula düşüş: 1970'lerin sonunda dağ evine malzeme taşıyan bir helikopterin kargo ağından bir bira fıçısı düşmüş ve derin bir buzul yarığında kaybolmuştu;

Yıllar süren av: Dağ koşucusu Daniel Oberlexner, bu efsaneyi yerel bir dağ evi sahibinden duymuş ve her yüksek irtifa tırmanışında buzulların arasında kayıp fıçıyı aramayı alışkanlık haline getirmişti;

Doğanın hediyesi: Bu yılın yazında meydana gelen şiddetli fırtınalar ve buzulların doğal erimesi sonucunda, 48 yıldır gömülü olan metal fıçı beklenmedik bir şekilde yüzeye çıktı.

«Kurtarma operasyonu»: 40 kilogramlık yükün vadiye yolculuğu

Nadir bulunan bu parçayı güvenli bir şekilde aşağı indirmek gerçek bir macera oldu:

Buz ve kayaların üzerinden geçiş: Oberlexner, 40 kilogram ağırlığındaki ağır fıçıyı özel bir taşıma arabasına yükleyerek buzullar ve dik kayalık yamaçlar üzerinden birkaç kilometre boyunca sürükledi;

Teleferik ile aşağıya: Ardından bulunan parça, teleferik yardımıyla vadiye güvenli bir şekilde indirildi. Arayıcının belirttiğine göre, bu süreç oldukça zorlu olsa da işi sonuna kadar götürdü.

Uzman görüşü: 1978 yapımı içecek neden bozulmadı?

Vadiye ulaşan Daniel Oberlexner, fıçıyı deneyimli içecek tüccarı ve uzman olan patronu Lukas Harpf'a incelemesi için teslim etti: