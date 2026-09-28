Bangkok'ta sel: Gıda pazarı sular altında, 327 milyon dolar zarar (video)

·18·Dünya
Bangkok'ta sel: Gıda pazarı sular altında, 327 milyon dolar zarar (video)

Tayland'ın başkenti Bangkok, şiddetli mevsimsel yağışlar ve nehir seviyelerinin yükselmesi nedeniyle benzeri görülmemiş bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Şehir sokaklarını kaplayan metrelerce suya rağmen, yerel halk ve esnaf geçimlerini sağlamaya devam ediyor: Gıda tezgahları, sebzeler ve et ürünleri plastik leğenlere ve özel yüzer platformlara yerleştirilerek doğrudan suyun içinde satılıyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, müşterilerin bel seviyesindeki suda yürüyerek alışveriş yaptığı, satıcıların ise gıda yüklü yüzer kapları su akıntısı boyunca çektiği görülüyor. Resmi tahminlere göre, bu doğal afet Tayland ekonomisine şimdiden en az 327 milyon dolarlık ağır bir mali zarar verdi.

«Sudaki pazarlar, bel seviyesinde akıntı ve 327 milyon dolarlık kayıp»: Felaketin 5 ana noktası

Bangkok'taki acil durum seli ve sonuçlarına ilişkin en önemli gerçekler:

  • «Yüzen pazarlar»a dönüşen sokaklar: Sel nedeniyle başkentteki merkezi gıda tezgahları tamamen sular altında kaldı, satıcılar ürünleri yüzer kaplara taşıdı;

  • 327 milyon dolarlık devasa ekonomik zarar: Doğal afet; ticaret altyapısı, lojistik ve küçük işletmelere çeyrek milyar dolardan fazla darbe vurdu;

  • Suyun içindeki ticaret süreci: Müşteriler ve satıcılar, zorlu koşullara rağmen tekneler ve yüzer leğenler aracılığıyla ürün alışverişine devam ediyor;

  • Gıda güvenliği tehdidi: Sebze, et ve balık ürünlerinin kirli su ortamında kalması, şehirde bir sağlık krizini tetikliyor;

  • Altyapı ve ulaşım çöküşü: Başkentin birçok bölgesinde yaya ve araç trafiği tamamen durma noktasına geldi, acil durum ekipleri seferber edildi.

Bangkok'taki sel ve verilen zarar göstergelerinin sınıflandırılması

Tayland resmi kaynakları ve yayılan video kayıtlarına göre durum analizi:

Önemli kriterler ve yönelimler

Acil durumda kaydedilen göstergeler

Olayın coğrafyası

Tayland'ın başkenti Bangkok şehri ve çevresindeki ticaret bölgeleri

Verilen mali zarar

327.000.000 ABD Doları (ilk resmi tahmin)

Ticaret formatı ve uyum

Su yüzeyinde yüzen plastik leğenler, tekneler ve ahşap platformlar

Halkın ve müşterilerin hareketi

Bel seviyesine gelen suda yürüyerek hareket etme

Temel riskler

Sıhhi-epidemiyolojik risk, lojistik kesintisi ve fiyat artışları

Kamu hizmetlerinin durumu

Su tahliye pompaları ve acil yardım ekiplerinin çalışmaları

Ekonomik ve ekolojik ekspertiz: Bangkok neden bu kadar kolay sular altında kalıyor?

Hidrologlar, ekonomistler ve altyapı analistlerinin sonuçları:

  • «Coğrafi konum ve şehrin çökmesi»: Bangkok deniz seviyesinden sadece 1,5 metre yükseklikte yer alıyor; uzun yıllardır yeraltı sularının çekilmesi ve ağır binaların baskısı nedeniyle yılda birkaç santimetre çöküyor. Şiddetli muson yağmurları yağdığında Chao Phraya Nehri kıyılarından taşıyor ve sokakları anında göle çeviriyor;

  • Sıhhi ve gıda riski: Videolarda görüldüğü gibi, et ve balık ürünleri sağlıksız koşullardaki suların üzerinde saklanıyor; bu durum sıcak iklimde bulaşıcı bağırsak hastalıklarının ve bakteriyel enfeksiyonların kitlesel yayılmasına neden olabilir;

  • 327 milyon dolarlık ders: Gıda zincirlerinin ve pazarların devre dışı kalması, Tayland başkentinin drenaj ve baraj sistemlerinin acilen modernize edilmesi gerektiğini, aksi takdirde her yıl yaşanan mevsimsel sellerin ülke GSYİH'sine milyarlarca dolar zarar verebileceğini gösteriyor.

Sizce, şehir sokakları sular altındayken halkın bu tür yüzen pazarlar aracılığıyla geçimini sürdürmesi bir çalışkanlık göstergesi mi, yoksa ciddi sağlık riski oluşturan bir zorunluluk mu? Doğal afetlerle mücadelede şehircilik ve drenaj sistemlerinin nasıl geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Bangkok'taki sular altındaki yaşam analizini tüm sevdiklerinizle paylaşın!

BangkokTaylandSelYüzen PazarlarDoğal Afet
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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