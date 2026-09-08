Eyfel Kulesi'nde çalışan kadınlar 'mahrem olmadığı' gerekçesiyle uzaklaştırıldı

·10·Dünya
Eyfel Kulesi'nde çalışan kadınlar 'mahrem olmadığı' gerekçesiyle uzaklaştırıldı

Paris'teki Eyfel Kulesi'ni ziyaret eden bir Hindu dini heyeti sırasında kadın çalışanların iş yerlerini terk etmeye zorlandığına dair iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili haberi Reuters duyurdu.

Olayın 6 Eylül günü BAPS olarak bilinen Hindu dini organizasyonuna bağlı yaklaşık 100 kişilik bir heyetin Eyfel Kulesi'ne yaptığı özel ziyaret sırasında gerçekleştiği belirtiliyor.

Sendika temsilcisi Diane Davuan, Reuters'a verdiği demeçte, heyet geçerken kadın çalışanlardan iş yerlerini terk etmelerinin ve yerlerine erkek meslektaşlarının geçmesinin istendiğini söyledi. Bu durum çalışanlar arasında tepki ve protestolara yol açtı.

Belirtildiğine göre, 7 Eylül günü çalışanlar yaşananları görüşmek ve yönetimle bir araya gelmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Bu nedenle Eyfel Kulesi planlanandan daha geç açıldı. Giriş kısmında ise yaşanan gecikmenin "operasyonel nedenler" ile açıklandığı bir yazı asıldı.

Davuan, kule yönetiminin yaşanan olay nedeniyle çalışanlardan özür dilediğini belirtti.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire da olayla ilgili soruşturmanın bir an önce başlatılacağını duyurdu. Çalışanların tepkisinin haklı olduğunu vurgulayan Grégoire, olaya yol açan tüm nedenlerin tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca olayla ilgili olarak BAPS organizasyonu da bir açıklama yaptı. Açıklamada, heyetin ziyaretinin diğer ziyaretçileri rahatsız etmemek amacıyla kulenin açılış saatiyle eş zamanlı planlandığı belirtildi.

Organizasyon yetkilileri, bildikleri kadarıyla kimsenin Eyfel Kulesi'ne girişinin engellenmediğiniifade etti. Bununla birlikte BAPS, yaşanan rahatsızlık veya kırgınlık için özür diledi.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet'in de olaya tepki gösterdiği bildirildi. Pivet, Fransa'da kadınların kamusal hayata erkeklerle eşit şekilde katıldığını vurgulayarak, başkalarını kabul etmenin ülkenin değerlerinden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirtti.

Bildirildiğine göre, BAPS heyeti, Paris yakınlarında bir Hindu tapınağının açılışı vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Fransa'ya gitmişti .

Şu anda Eyfel Kulesi'nde yaşanan bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın tüm detaylarının aydınlatılması ve kadın çalışanların iş yerlerini terk etmesine tam olarak neyin sebep olduğunun netleştirilmesi bekleniyor.

Eyfel KulesiFransaParisBAPSAyrımcılık
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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