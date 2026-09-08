Eyfel Kulesi kadın çalışan tartışmasının ardından yeniden açıldı

·2·Dünya
Eyfel Kulesi kadın çalışan tartışmasının ardından yeniden açıldı

Paris'teki Eyfel Kulesi, bir Hindu dini delegasyonunun ziyareti sırasında kadın çalışanların uzaklaştırıldığına dair tartışmaların ardından personelin greve gitmesi nedeniyle bir günlüğüne kapatıldı. 7 Eylül'de faaliyetlerini durduran yapı, 8 Eylül'de ziyaretçiler için yeniden açıldı. Bu durum Associated Press tarafından bildirildi.

Tartışma, 5 Eylül'de BAPS olarak bilinen Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha adlı Hindu dini örgütünün delegasyonunun Eyfel Kulesi'ni ziyareti sonrasında patlak verdi. Sendika temsilcisi Diane Davaud, kadın çalışanlara delegasyon üyeleriyle temastan kaçınmaları yönünde talimat verildiğini belirtti. Bazı kadınlar iş yerlerini terk ederken, bazı pozisyonlarda ise yerlerini erkekler aldı.

Eyfel Kulesi'ni işleten SETE şirketi, delegasyonun ziyareti kadınlarla teması kısıtlama şartıyla düzenlemeyi talep ettiğini kabul etti. Şirket, bu tür şartların kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.

BAPS örgütü ise yaşanan durum nedeniyle mağdur olanlardan veya rahatsızlık duyanlardan özür diledi. Örgüt, delegasyon ziyaretinin kuledeki diğer ziyaretçileri rahatsız etmemesi için mesai başlangıcından önce organize edildiğini ve kimsenin Eyfel Kulesi'ne girişinin kısıtlanmadığını açıkladı.

Olay, Paris'te sert tepkilere yol açtı. Şehir Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Grégoire, toplumsal cinsiyet eşitliğinin Fransa'daki tarihi anıtlarda da diğer kamusal alanlarda olduğu gibi istisnasız bir şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Personelin grevi nedeniyle 7 Eylül'de kapatılan Eyfel Kulesi, 8 Eylül'de tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı. Dünyanın en popüler turistik mekanlarından biri olan kuleyi yılda yaklaşık 7 milyon kişi ziyaret ediyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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