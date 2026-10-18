Fransa'da protestolar tırmandı: Dior ve Louis Vuitton mağazaları yağmalandı

Fransa'daki hükümet karşıtı kitlesel protestolar sırasında Dior, Louis Vuitton, Celine ve diğer ünlü markaların mağazalarına saldırılarak ürünler yağmalandı. Bu durum “LiFO” yayını tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 17 Ekim günü ülkenin birçok şehrinde protesto gösterileri düzenlendi. Bazı gruplar oluşan durumu fırsat bilerek satış noktalarına baskın düzenledi. Olaylar sadece lüks ürünlerin satıldığı mağazalarla sınırlı kalmayıp, teknoloji mağazaları, fırınlar ve süpermarketlerde de görüldü.

Paris'te CELINE, Dior, Burberry ve Louis Vuitton markalarına ait satış noktaları zarar gördü. Cumhuriyet Meydanı yakınındaki bir kozmetik mağazasının vitrinini kıran şahıslar, içerideki ürünleri dışarıda toplanan kalabalığa fırlattı. Bir telekomünikasyon mağazasına girenler ise telefonları sokağa attı.

Ayrıca Cumhuriyet Meydanı'ndaki merkezi anıt çeşitli yazılarla kaplandı ve meydan zeminindeki taşların bir kısmı söküldü. “La Barrique” barında yangın çıktı. Yakındaki bir süpermetketten alınan alkollü ve gazlı içecekler ise polis memurlarına fırlatıldı.

Karışıklıklar Marsilya, Lille ve Nice şehirlerinde de kaydedildi. Marsilya'da Hermès mağazası ile mücevher, giyim, kozmetik ve ev aletleri satılan satış noktaları zarar gördü. Bir ayakkabı mağazasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çağrıldı.

Lille şehrinde ise ticari işletmelerde vandalizm olayları yaşandı. Şehir Belediye Başkanı Arnaud Deland, kişilerin merkezdeki Apple Store mağazasına da baskın düzenlediğini belirtti. Nice'te ise spor giyim mağazaları ve motosiklet satış merkezi yağmalandı.

Başlangıçta okullardaki eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan gösteriler, daha sonra hükümet karşıtı geniş çaplı bir protesto hareketine dönüştü. Göstericiler, temel olarak artan yaşam maliyetlerinden ve halk üzerindeki ekonomik baskıdan duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyor.