Brezilya'da bir adam yapay zeka tarafından yaratılan kadın yüzünden her şeyini kaybetti

·15·Dünya
Brezilya'da bir adam yapay zeka tarafından yaratılan kadın yüzünden her şeyini kaybetti

Brezilya'da 49 yaşındaki bir adam, internette tanıştığı kadınla buluşma umuduyla tüm mal varlığını satıp binlerce kilometre yol kat etti. Ancak varış noktasına ulaştığında, aşık olduğu Jessica isimli kadının aslında var olmadığını öğrendi. Fotoğraflarının ve videolarının yapay zeka yardımıyla oluşturulduğu ortaya çıktı.

«Krallar gibi yaşayacağız» vaadine inandı

Edimar Martins adındaki inşaat işçisi, internet üzerinden genç ve sarışın Jessica ile tanıştı. Kadın, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki bir çiftlikte yalnız yaşadığını söyleyerek adamı yanına çağırdı. Jessica, birlikte yaşarlarsa onu «krallar gibi bir hayatın» beklediğine inandırdı.

Kadının sözlerine inanan Edimar, buluşmak için tüm mal varlığını sattı ve evinden yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Belo Horizonte şehrine doğru yola çıktı. Otobüsle 36 saatlik bir yolculuk yaptı.

Sevdiği kadının aslında var olmadığı ortaya çıktı

Şehre vardığında Jessica'nın tam adresini bilmeyen adam, sokaktaki insanlara kadının fotoğraflarını göstererek onu aramaya başladı. Daha sonra yerel bir radyo istasyonuna başvurdu. Radyo çalışanları, Jessica'nın gerçek bir insan değil, yapay zeka ile oluşturulmuş sanal bir karakter olduğunu açıkladı.

Hesabı açan kişi de Edimar ile hiç şahsen konuşmadığını belirtti. Kişi, adamın videoları yanlış anladığını ve içerikteki ifadeleri kendisine yapılmış bir teklif olarak algıladığını savundu.

Anonim yaratıcı, profilin takipçi sayısını artırmak ve ürün reklamı yapmak amacıyla açıldığını söyledi.

Böyle bir durum ilk kez yaşanmıyor

Radio Itatiaia'nın bildirdiğine göre, daha önce de iki erkek benzer sanal karakterlere inanarak Belo Horizonte şehrine gelmişti.

Olayın ardından belediye yönetimi, Edimar'ın evine dönebilmesi için yol masraflarını karşıladı.

Bu olay, internetteki tanışmalarda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Yapay zeka ile oluşturulan fotoğraf ve videolar gerçek bir insana çok benzeyebilir. Bu nedenle internetteki her türlü bilgiye inanmadan önce doğrulamak büyük önem taşıyor.

Edimar MartinsJessicaYapay ZekaBelo HorizonteItatiaia Radyosu
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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