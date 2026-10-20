Sanal aşk kurbanı: 49 yaşındaki adam, yapay zekanın yarattığı 'kız' için her şeyini satıp dolandırıldı

·38·Dünya
Sanal aşk kurbanı: 49 yaşındaki adam, yapay zekanın yarattığı 'kız' için her şeyini satıp dolandırıldı

Modern dijital teknolojilerin ve yapay zekanın gelişimiyle birlikte, sanal dolandırıcılığın yeni ve tehlikeli türleri ortaya çıkıyor. Brezilya'da yaşanan bu tuhaf ama trajik olay, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti ve dijital güvenlik konusunda ciddi bir ders oldu.

49 yaşında, inşaat işçisi ve duvar ustası olarak çalışan Edimar adlı adam, sosyal medyada kendini güzel bir çiftçi olarak tanıtan Jessica Oliveira adlı sanal 'kadın blog yazarının' tuzağına düşerek tüm varlığını kaybetti.

«Çiftliğime gel, tüm masraflarını karşılayacağım»: Yalan vaatler

Sosyal medyada güzel videolar paylaşarak, doğa içindeki lüks çiftliğinde yalnız yaşadığını gösteren blog yazarı, Edimar ile yazışmaya başladı:

  • Güven kazanmak: Jessica, adama büyük arazileri ve çiftlik hayvanları olduğunu söyleyerek, çiftliğe taşınacak, hayatını onunla birleştirecek dürüst ve çalışkan bir eş aradığını belirtti;

  • Cömert vaatler: Tüm yol ve yaşam masraflarını üstleneceğine söz verdi;

  • Keskin karar: Aşk sarhoşu olan ve geleceğe dair büyük umutlar besleyen 49 yaşındaki Edimar, tüm mal varlığını ve ev eşyalarını ucuza satarak yola koyuldu.

2000 kilometrelik yolculuk ve beklenmedik gerçek

Sevgilisinin kollarına koşmak isteyen adam, Brezilya'nın bir ucundan diğer ucuna tam 2 bin kilometre mesafe katetti:

  • Boş adres: Belirtilen adrese valiziyle ulaşan Edimar, orada ne bir çiftlik ne de beklediği Jessica Oliveira olduğunu görünce şoka girdi;

  • Yapay zeka kurbanı: Yapılan incelemeler sonucunda 'Jessica'nın aslında gerçekte var olmayan, yapay zeka (YZ) ile oluşturulmuş sanal bir karakter olduğu ortaya çıktı;

  • Otomatik bot: Ona gelen tüm aşk itirafları, teklifler ve mesajlar, özel bir sinir ağına sahip otomatik bir sohbet botu tarafından gönderilmişti.

Sokakta kalan aşığa sosyal hizmetler yardım etti

Evini ve malını satıp yolculuk için tüm parasını harcayan duvar ustası, tamamen çaresiz, parasız ve evsiz bir şekilde sokakta kaldı:

  • Yardım çağrısı: Durumun vahametini anlayan Edimar, yerel sosyal yardım kurumuna başvurmak zorunda kaldı;

  • Geri dönüş: Sosyal hizmet görevlileri, dolandırılan adama geçici barınma ve yiyecek sağlayarak, onu memleketine geri göndermek için destek oluyor.

Bu olay, internetteki güzel fotoğraf ve videolara, sanal vaatlere körü körüne inanmanın bir insanın hayatını bir anda mahvedebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Jessica OliveiraEdimarSanal Blog YazarıYapay ZekaDolandırıcılık
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Brezilya'da bir adam yapay zeka tarafından yaratılan kadın yüzünden her şeyini kaybettiBrezilya'da bir adam yapay zeka tarafından yaratılan kadın yüzünden her şeyini kaybettiDün 19:0712 yaşındaki kız, para sızdırmak için kaçırılmış numarası yaptı12 yaşındaki kız, para sızdırmak için kaçırılmış numarası yaptı11 Ekim 21:16Aşk için asla geç değil: Brezilya'da 70 yaşındaki kadın ilk kez aşık olup evlendiAşk için asla geç değil: Brezilya'da 70 yaşındaki kadın ilk kez aşık olup evlendi15 Ekim 15:54Kitap okuyanlara ödeme yapılıyor: 15 dakika için ödülKitap okuyanlara ödeme yapılıyor: 15 dakika için ödül19 Eylül 18:23Novosibirsk'te 12 yaşındaki kız çocuğu iki çocuğu bıçakla yaraladıNovosibirsk'te 12 yaşındaki kız çocuğu iki çocuğu bıçakla yaraladı30 Eylül 11:00Tayland'da 19 yaşındaki Rus öğrenci kaybolduTayland'da 19 yaşındaki Rus öğrenci kayboldu31 Ağustos 12:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor