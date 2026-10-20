Sanal aşk kurbanı: 49 yaşındaki adam, yapay zekanın yarattığı 'kız' için her şeyini satıp dolandırıldı

Modern dijital teknolojilerin ve yapay zekanın gelişimiyle birlikte, sanal dolandırıcılığın yeni ve tehlikeli türleri ortaya çıkıyor. Brezilya'da yaşanan bu tuhaf ama trajik olay, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti ve dijital güvenlik konusunda ciddi bir ders oldu.

49 yaşında, inşaat işçisi ve duvar ustası olarak çalışan Edimar adlı adam, sosyal medyada kendini güzel bir çiftçi olarak tanıtan Jessica Oliveira adlı sanal 'kadın blog yazarının' tuzağına düşerek tüm varlığını kaybetti.

«Çiftliğime gel, tüm masraflarını karşılayacağım»: Yalan vaatler

Sosyal medyada güzel videolar paylaşarak, doğa içindeki lüks çiftliğinde yalnız yaşadığını gösteren blog yazarı, Edimar ile yazışmaya başladı:

Güven kazanmak: Jessica, adama büyük arazileri ve çiftlik hayvanları olduğunu söyleyerek, çiftliğe taşınacak, hayatını onunla birleştirecek dürüst ve çalışkan bir eş aradığını belirtti;

Cömert vaatler: Tüm yol ve yaşam masraflarını üstleneceğine söz verdi;

Keskin karar: Aşk sarhoşu olan ve geleceğe dair büyük umutlar besleyen 49 yaşındaki Edimar, tüm mal varlığını ve ev eşyalarını ucuza satarak yola koyuldu.

2000 kilometrelik yolculuk ve beklenmedik gerçek

Sevgilisinin kollarına koşmak isteyen adam, Brezilya'nın bir ucundan diğer ucuna tam 2 bin kilometre mesafe katetti:

Boş adres: Belirtilen adrese valiziyle ulaşan Edimar, orada ne bir çiftlik ne de beklediği Jessica Oliveira olduğunu görünce şoka girdi;

Yapay zeka kurbanı: Yapılan incelemeler sonucunda 'Jessica'nın aslında gerçekte var olmayan, yapay zeka (YZ) ile oluşturulmuş sanal bir karakter olduğu ortaya çıktı;

Otomatik bot: Ona gelen tüm aşk itirafları, teklifler ve mesajlar, özel bir sinir ağına sahip otomatik bir sohbet botu tarafından gönderilmişti.

Sokakta kalan aşığa sosyal hizmetler yardım etti

Evini ve malını satıp yolculuk için tüm parasını harcayan duvar ustası, tamamen çaresiz, parasız ve evsiz bir şekilde sokakta kaldı:

Yardım çağrısı: Durumun vahametini anlayan Edimar, yerel sosyal yardım kurumuna başvurmak zorunda kaldı;

Geri dönüş: Sosyal hizmet görevlileri, dolandırılan adama geçici barınma ve yiyecek sağlayarak, onu memleketine geri göndermek için destek oluyor.

Bu olay, internetteki güzel fotoğraf ve videolara, sanal vaatlere körü körüne inanmanın bir insanın hayatını bir anda mahvedebileceğini bir kez daha kanıtladı.