Çocuğuyla iletişim kurabilmek için eline klavye dövmesi yaptırdı

Çocuğunun her durumda düşüncelerini ifade edebilmesi ve yakınlarıyla iletişim kurabilmesi için Kanadalı anne Jessica Fletcher kendine sıra dışı bir çözüm buldu. Konuşamayan otizmli oğlu Hunter’ın istediği zaman kendisiyle iletişim kurabilmesi için bileğine klavye dövmesi yaptırdı.

Bu fikir, aile için basit ama önemli bir olayın ardından ortaya çıktı. Jessica, 11 yaşındaki Hunter’la yemek yemek için restorana gittiğinde, çocuğun kelimeleri ve sembolleri seçerek iletişim kurmasını sağlayan AAC cihazının, yani tabletinin pili aniden bitti.

Anne bu durum karşısında endişelense de Hunter sakinliğini korudu. Bir peçete alıp üzerine klavye çizdi ve parmağıyla gerekli harfleri göstererek ne sipariş etmek istediğini anlattı.

İşte bu olay Jessica’ya önemli bir fikir verdi. Teknolojinin her zaman güvenilir olmayabileceğini ve bu nedenle çocuğunu yalnızca elektronik bir cihaza bağımlı hâle getirmemesi gerektiğini anladı.

“Teknoloji bazen bizi yarı yolda bırakabilir. Bu yüzden onun olanaklarını yalnızca cihazla sınırlamamalıyım,” dedi Fletcher, CTV News’e.

Annenin elindeki “yedek klavye”

Bunun üzerine Jessica bir dövme sanatçısıyla iş birliği yaparak bileğine gerçek bir klavyeye benzeyen bir tasarım yaptırdı. Tasarımda harflerin yanı sıra mutluluk ve üzüntüyü ifade eden semboller ile “Seni seviyorum” anlamındaki kalp düğmesi de bulunuyor.

Anne yeni dövmesini oğluna gösterdiğinde Hunter ilk olarak “Mama” kelimesini yazdı. Bu, Jessica için unutulmaz bir andı.

Artık birlikte olduklarında Hunter, annesiyle iletişim kurmak için onun elindeki klavyeyi kullanabiliyor. Bu da önceki iletişim sırasında ortaya çıkan birçok zorluğu azalttı.

Dövmenin bir başka özel yönü daha var: gizli iletişim kurma imkânı. Elektronik cihaz Hunter’ın söylemek istediği kelimeleri yüksek sesle okurken, annesinin elindeki klavye sayesinde birbirleriyle başkalarının duyamayacağı şekilde konuşabiliyorlar.

Fikir tüm dünyaya yayıldı

Jessica, 8 Temmuz’da Hunter’ın elindeki klavyeyi kullanarak iletişim kurduğu anları gösteren bir videoyu Facebook’ta yayımladı. Video sosyal medyada hızla yayıldı ve iki milyondan fazla beğeni aldı.

Bu fikir başka ailelere de ilham verdi. Jessica, otizmli ve konuşamayan insanların iletişimindeki engelleri azaltmanın önemini vurguladı.

İlginç olan şu ki Hunter’ın okuldaki arkadaşları da aynı klavyeye sahip tişörtler edinmek istedi. Böylece teneffüs sırasında Hunter’la iletişim kurmayı, hatta başkalarının duyamayacağı şekilde ona sırlarını anlatmayı arzuladılar.

Bunun üzerine Jessica bir giyim şirketiyle iş birliği yaparak kollarında klavye tasarımı bulunan tişörtler üretmeye başladı.

Onun söylediğine göre dünyanın farklı bölgelerinden ebeveynler, hemşireler, doktorlar ve ilk yardım görevlileri de kendisine ulaştı. Bu yöntemi otizmli çocuklarla okulda, hastanede veya aile ortamında iletişim kurmayı kolaylaştırmak için kullanmakla ilgilendiklerini belirttiler.

Bazı dövme sanatçıları ise otizmli çocuğu olan ebeveynlere aynı klavyeyi ücretsiz olarak dövme yapmayı teklif etti.

Jessica Fletcher’ın sıradan bir aile durumundan yola çıkarak bulduğu çözüm, Hunter’ın iletişimini kolaylaştırmakla kalmadı; aynı zamanda pek çok aileye insanlar arasındaki iletişim engellerinin aşılabileceğini gösteren etkileyici bir fikre dönüştü.