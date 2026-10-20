Japon bilim insanları inekleri neden zebraya dönüştürdü

·8·Dünya
Japon bilim insanları inekleri neden zebraya dönüştürdü

Japon araştırmacılar, ineklerin üzerine zebra benzeri beyaz çizgiler çizerek onları kan emici sineklerden korumanın mümkün olduğunu keşfetti. Bu sıra dışı araştırmanın yazarları, mizahi Ig Nobel ödülüne layık görüldü.

Ig Nobel, önce güldüren, sonra düşündüren bilimsel başarıları ödüllendirmek için kurulmuş özgün bir ödüldür. Basit bir parodi veya şaka gibi görünse de, bu ödüle ulaşmak için gerçek bilimsel araştırma ve deneyler yapılması gerekir.

Bu yılki ödüllerden biri, Japonya'daki Aichi Tarımsal Araştırma Merkezi'nden bilim insanlarına verildi. Su bazlı boyalar kullanarak ineklerin üzerine zebra benzeri beyaz çizgiler çizdiler ve bu yöntemin etkinliğini test ettiler.

Deney sırasında, beyaz çizgilerle boyanmış ineklerde kan emici sinek sayısının diğer gruplara göre önemli ölçüde azaldığı görüldü. Siyah çizgili veya hiç boyanmamış ineklerle karşılaştırıldığında, beyaz çizgili hayvanlara konan sinek miktarı yüzde 50'ye kadar azaldı.

Basit bir boya hayvancılıktaki sorunu çözebilir mi?

Kan emici sinekler, sığırlar için en zararlı böceklerden biri olarak kabul edilir. Hayvanların otlamasını ve beslenmesini engeller, ayrıca onlarda ciddi stres yaratırlar.

Bunun sonucunda et için yetiştirilen sığırların kilo alımı yavaşlar, süt veren ineklerde ise süt verimi düşer. Bu nedenle çiftçiler, hayvanları böceklerden korumak için çeşitli insektisitler, yani böcek ilacı kimyasalları kullanırlar.

Vücuduna ve bacaklarına beyaz çizgiler çizilmiş siyah bir inek resmi.

Ancak bu tür araçların çok fazla kullanılması başka sorunlara da yol açabilir. Özellikle böceklerde kimyasallara karşı direnç gelişebilir ve et ile süt ürünlerinin zararlı maddelerle kirlenme riski artabilir.

Japon bilim insanlarının önerdiği yöntem ise kimyasal madde ihtiyacını azaltmaya yardımcı olabilir. Eğer ineklere beyaz çizgiler çizerek sinekleri hayvanlardan uzak tutmak mümkünse, bu çiftçiler için basit ve nispeten ucuz bir alternatif çözüm olabilir.

Bilim insanları zebralardan ilham aldı

Japon araştırmacıların çalışması, Macar, İspanyol, İsveçli ve İsviçreli bilim insanlarından oluşan uluslararası bir grubun daha önceki araştırmalarına da dayanıyor. Bu araştırmalarda, beyaz renkli atlara kan emici sineklerin koyu renkli atlara göre daha az konduğu tespit edilmişti.

Bu farkın kesin nedeni henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak sonuçlar yeterince önemli olduğu için bilim insanları konuyu daha derinlemesine incelemeye karar verdiler. Japon uzmanlar ise benzer bir etkinin ineklerde de gözlemlenip gözlemlenemeyeceğini test ettiler.

Yine de bu yöntemi çiftliklerde yaygınlaştırmak için bazı engeller mevcut. Su bazlı boya birkaç hafta sonra yıkanıp gidiyor. Bu da ineklerin düzenli olarak tekrar boyanması gerektiği anlamına geliyor, bu da ek zaman ve maliyet gerektiriyor.

Bu nedenle bilim insanlarının, zebra benzeri deseni uzun süre koruyan, hayvanlar için güvenli ve çiftçiler için daha pratik bir çözüm bulmaları gerekecek.

Bu sorun henüz çözülmediği için meralarda zebra benzeri inekler görme ihtimalimiz düşük. Ancak komik görünen bu deney, hayvancılıkta böceklerle mücadele etmek için yeni yöntemler geliştirmek adına önemli bir bilimsel yön olabilir.

JaponyaIg NobelZebra Benzeri ÇizgilerKan Emici SineklerHayvancılık
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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