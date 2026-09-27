Uçurumdan düşen sekiz inek denizden kurtarıldı

·14·Dünya
Uçurumdan düşen sekiz inek denizden kurtarıldı

Anglesey'de uçurumlardan düşerek su kenarındaki kayalık bölgede mahsur kalan sekiz inek, kurtarma ekipleri ve yerel bir balıkçının çabalarıyla güvenli bir şekilde çıkarıldı. Hayvanlar tek tek tekneye bağlanarak kıyıya çekildi.

Sığırlar çiftçi Huw Richards'a aitti. Kurtarma operasyonu 22 Eylül Salı günü saat 11:30'da başladı. Balıkçı Rhys Wonnacott, inekleri bir gün önce akşam saatlerinde kayalıkların altında fark etmiş ve durumu sahil güvenliğe bildirmişti.

Ancak, Angle yakınlarındaki Ellen's Well bölgesinde hava karardığı için inekleri kurtarmak mümkün olmadı. Bu nedenle kurtarma ekipleri ertesi gün tekrar toplanarak operasyon planını hazırladı.

Need To Know'un haberine göre, kurtarma çalışmalarına RNLI, Milford Haven Liman Devriyesi ve Rhys Wonnacott'un balıkçı teknesi katıldı.

Angle Lifeboat RNLI temsilcisi, 22 Eylül saat 11:30'da ekibin, Milford Haven Liman Devriyesi ile birlikte sekiz ineği uçurumdan kurtarmaya çalışan yerel çiftçilere ve balıkçı teknesine güvenlik desteği sağlamak üzere olay yerine gittiğini belirtti.

Kurtarma teknesi kısa sürede olay yerine ulaştı. Ardından küçük şişme botu suya indirildi. Yerel çiftçiler ve gerekli ekipmanlar, ineklerin mahsur kaldığı kayalığa ulaştırıldı.

Su seviyesi yükselirken hayvanlar yavaş yavaş su kenarına yönlendirildi ve özel halatlarla sabitlendi. Daha sonra inekler sırayla suya indirilerek Angle Point'e doğru götürüldü.

Bir grup inek dik uçurumlu ve kayalık bir kıyıda duruyor.

Orada hayvanlar kumsala çıkarıldı. Kurtarma operasyonu saat 14:45'te sona erdi ve sekiz ineğin tamamı sağ salim kıyıya ulaştırıldı.

Çiftçi Huw Richards, bölgenin kayalık ve engebeli yapısı nedeniyle kurtarma sürecinin oldukça zorlu geçtiğini belirtti. Kurtarma ekipleri, ineklerin başlarının su altında kalmaması için özel donanımlı kayışlar kullanarak hayvanları dikkatle karaya yönlendirdi.

Çiftçi, inekleri kıyıya geri getirme çalışmalarının yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü ifade etti.

Kurtarmaya katılan balıkçı Rhys Wonnacott ise sürecin oldukça endişe verici olduğunu söyledi. Hayvanları sudan çıkarırken onlara zarar verme riski bulunduğundan, inekleri çok dikkatli bir şekilde yönlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Çiftçi, kurtarmaya katılan tüm uzmanlara minnettarlığını dile getirdi. Özellikle Rhys Wonnacott, kurtarma teknesi ekibi ve liman devriyesi personeline teşekkür etti.

İneklerin tamamı güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Hayvanlarda uçurumdan düşme sonucu birkaç sıyrık ve morluk olduğu, ancak genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çiftçi, kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını ve tüm sürünün hayatta kaldığını vurguladı.

AngleseyRNLIMilford Haven Liman DevriyesiRhys WonnacottGaller
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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