Bilim insanları sinek beynini uzaktan kontrol etmeyi başardı

·63·Dünya
Bilim insanları sinek beynini uzaktan kontrol etmeyi başardı


ABD'nin Houston şehrindeki Rice Üniversitesi'nden araştırmacılar, meyve sineklerinin, yani drosofilaların beynini etkileyerek onları uzaktan kontrol etme yöntemini sergiledi. Deney sırasında sineklerin beynindeki belirli nöronlara komut gönderildiğinde, böcekler sadece bir saniye içinde istenen hareketi gerçekleştirdi. Bu durum Nature Materials dergisinde yayınlanan araştırmada belirtildi.

Bilim insanları deney sürecinde, sineklerin beynine manyetik alan etkisiyle ısınan demir oksit nanopartikülleri yerleştirdi. Bu sayede genleri değiştirildi. Araştırma özel olarak donatılmış bir odada gerçekleştirildi. Odanın altına elektromıknatıs, üst kısmına ise video kamera yerleştirildi.

Sinekleri kontrol etmek için araştırmacılar, nöronlardaki sıcaklık değişim hızına duyarlı olan iyon kanalını kullandılar. Sinekler oda içinde hareket edip gezinirken manyetik alan değiştirildi. Sonuç olarak beyne yerleştirilen nanopartiküller ısındı ve gerekli nöronları aktive etti.

Video kamera, genetiği değiştirilmiş sineklerin manyetik sinyal verildikten yarım saniye sonra kanatlarını kısmen açtığını kaydetti. Uzmanlar bu hareketi genellikle söz konusu canlılarda çiftleşme sinyali olarak değerlendiriyor.

Araştırmanın yazarı Jacob Robinson, bu sonucun nöroteknoloji alanında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

«Manyetik alanlar yardımıyla seçilen nöron devrelerini uzaktan kontrol etmek, nöroteknolojinin temel amacıdır. Çalışmamız, beyni anlamada ileriye doğru atılmış önemli bir adım oldu», dedi.

Ekip şu anda, beyni uzaktan uyararak insanlarda görme yetisini geri kazandırma yöntemleri üzerinde çalışıyor. Yazarlar, beynin belirli bölgelerini hassas bir şekilde aktive etmeyi sağlayan bu teknolojinin gelecekte birçok hastalığın, özellikle de nörolojik rahatsızlıkların cerrahi müdahale olmaksızın tedavisine temel oluşturabileceğini umuyor.

Ayrıca bu teknoloji, beyin ile bilgisayar arasında doğrudan iletişim kurmayı sağlayan kablosuz kulaklıkların geliştirilmesine de yardımcı olabilir. Bilim insanları, bu tür cihazların beynin doğal sinyallerinin hassasiyetine yaklaşabilmesi için tepki süresinin saniyenin birkaç yüzde birine kadar kısaltılması gerektiğini belirtiyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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