Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) faaliyetlerine katılımının son derece doğal ve mantıklı bir adım olacağını belirtti.

Kremlin temsilcisi, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülke bünyesindeki birçok halkın ve bölgenin tarihsel olarak Türk kökenli olduğunu vurgulayarak, Moskova'nın teşkilat çerçevesinde iş birliği yapmaya istekli olduğuna işaret etti.

«Mantıksal ve doğal bir durum»: Peskov'un temel vurguları

Rusya yönetiminin bu konudaki resmi yaklaşımı şu temel hususlara dayanıyor:

Tarihsel ve ulusal faktör: «Rusya'da nüfusu tarihsel ve köken olarak Türk olan birçok bölge bulunmaktadır. Bu nedenle, böyle bir katılım son derece anlaşılır, amaca uygun ve doğal olurdu», — dedi Dmitriy Peskov;

Ayrı bölgeler değil, bütüncül devlet: Devlet Başkanı Sözcüsü, burada Rusya'nın bazı Türk cumhuriyetlerinin (örneğin Tataristan, Başkurdistan veya Yakutistan) değil, bizzat Rusya Federasyonu'nun bütüncül bir devlet olarak katılımından bahsedildiğini özellikle kaydetti.

Tokayev'in girişimi: Gözlemci statüsü verilecek mi?

Kremlin'in bu pozisyonu tesadüfen dile getirilmedi; bu doğrudan Orta Asya'daki önemli bir siyasi girişimin devamı niteliğindedir:

Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın önerisi: Daha önce Kazakistan lideri Kasım-Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Rusya'ya resmi gözlemci statüsü verilmesi fikrini ortaya atmıştı;

Derin tarihsel bağlar: Tokayev, önerisini Moskova'nın yüzyıllardır Türk dünyası ile ayrılmaz jeopolitik, kültürel ve ekonomik bağları sürdürüyor olmasıyla açıklamıştı.

Eğer bu girişim teşkilata üye devletler (Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan) tarafından desteklenirse, TDT alanındaki jeopolitik denge ve uluslararası iş birliği kapsamı yeni bir aşamaya geçebilir.