ChatGPT Almanya mahkemelerinde binlerce soruna yol açıyor

·10·Dünya
ChatGPT Almanya mahkemelerinde binlerce soruna yol açıyor

Almanya'da ChatGPT kullanılarak hazırlanan dava dilekçelerinin artması, hakimler için yeni bir sorun teşkil ediyor. Bazı başvurular binlerce sayfadan oluşuyor ve bunlarda mevcut olmayan yasalar ile gerçekte verilmemiş mahkeme kararları yer alıyor.

Yapay zekayı kullanarak mahkemeye başvuranların sayısının önemli ölçüde arttığı bildiriliyor. Bu durum, mahkeme personelinin iş yükünü artırarak belgeleri inceleme sürecini zorlaştırıyor.

4500 sayfalık dilekçe hakimleri zorluyor

Bazı dava dilekçelerinin hacminin 4500 sayfaya kadar ulaştığı belirtiliyor. Bu denli devasa belgeleri incelemek, hakimlerden çok fazla zaman ve emek talep ediyor.

Sorunun bir diğer boyutu ise ChatGPT'nin bazen hukuki bilgileri yanlış sunabilmesidir. Özellikle yapay zeka, mevcut olmayan yasaları veya uygulamada alınmamış mahkeme kararlarını gerçek bilgiymiş gibi gösterebilmektedir.

Sonuç olarak mahkeme personeli, sunulan delilleri, yasal normları ve mahkeme kararlarını tek tek doğrulamak zorunda kalıyor.

Almanya belge hacmini sınırlayacak mı?

Durumun ciddileşmesi üzerine Almanya Adalet Bakanlığı, mahkemelere sunulan belgelerin hacmine sınırlama getirme olasılığını değerlendiriyor.

İlginç olan ise yapay zekanın yol açtığı sorunu çözmek için yine aynı teknolojiden faydalanılabilecek olmasıdır. Mahkemeler, aşırı uzun dilekçeleri analiz etmek, önemli bilgileri ayıklamak ve belge inceleme sürecini hızlandırmak için yapay zekayı kullanmayı düşünebilir.

Ancak bu tür teknolojilerin kullanımında hukuki bilgilerin doğruluğunu denetlemek önemini koruyor. Çünkü yapay zekanın hazırladığı metin ne kadar inandırıcı görünürse görünsün, içindeki her yasa ve mahkeme kararı gerçek olmak zorundadır.

AlmanyaChatGPTDava DilekçeleriAdalet BakanlığıYapay Zeka
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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