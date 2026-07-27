Japonya'da ikinci başkent kurulabilir: Kanun kabul edildi

·332·Dünya
Japonya'da ikinci başkent kurulabilir: Kanun kabul edildi

Japonya'da gelecekte ülke için ikinci başkent kurulabilir. 24 Temmuz'da ülke parlamentosu, acil durumlar meydana gelmesi halinde Tokyo'ya yedek bir idari merkez oluşturulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Bu konuda Kyodo ajansı haber verdi.

Bildirildiğine göre, bu girişim Japonya hükümetinin ülkenin batısında yer alan Osaka'yı Tokyo gibi büyük bir megakente dönüştürme planlarına ek bir ivme kazandırabilir. Aynı zamanda kanun, devlet yönetimini daha verimli organize etmeyi ve yetkileri adem-i merkeziyetçi hale getirmeyi amaçlıyor.

İktidar bloğunun önerdiği yasa tasarısı muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Onlara göre belge, esas olarak Başbakan Sanae Takaichi başkanlığındaki Liberal Demokrat Parti'nin koalisyon ortağı olan ve Osaka'da bulunan Japonya İnovasyon Partisi'nin menfaatleri gözetilerek hazırlandı.

Yasanın kabulünden önce parlamentoda yoğun tartışmalar yaşandı. Muhalefet, yerel seçimlerin ve referandumların aynı gün yapılmasının yasaklanmasını talep etti. Bunun seçmenlerin oy verme kararlarını etkileyebileceğini vurguladılar.

Bu tartışmalara, özellikle Osaka Valisi Hirofumi Yoshimura'nın gelecek bahar aylarında üçüncü referandumu valilik seçimleriyle aynı gün yapma niyetine dair açıklamasının da sebep olduğu belirtiliyor.

Osaka'yı megakente dönüştürmeye yönelik önceki iki girişim — 2015 ve 2020 yıllarındaki referandumlar az bir oy farkıyla reddedilmişti. Daha sonra iktidar bloğu bazı tavizleri kabul edince muhalefet yasa tasarısının oylanmasına razı oldu.

Yeni yasaya göre Başbakan, nüfus ve ekonomik göstergeler açısından belirlenen şartları karşılayan vilayetlerin başvuruları temelinde yedek başkent statüsü verebilir.

Belge, Liberal Demokrat Parti, koalisyon ortakları ve diğer bazı siyasi güçler tarafından desteklenerek 123 milletvekilinin oyuyla kabul edildi, 121 milletvekili ise buna karşı oy kullandı.

Bilgi için, dünyada iki veya daha fazla başkente sahip devletler de bulunmaktadır. Örneğin, Hollanda'da Amsterdam resmi başkent iken, parlamento ve hükümet Lahey şehrinde yer almaktadır. Bolivya'da Sucre resmi başkent sayılırken, hükümet ve parlamento La Paz'da faaliyet göstermektedir. Ayrıca Şili, Malezya, Sri Lanka, Fildişi Sahili, Benin, Esvatini ve Burundi gibi ülkelerde de devlet yönetimi birkaç şehir arasında paylaşılmıştır.

Dünyada üç resmi başkente sahip tek devlet — Güney Afrika Cumhuriyeti olarak kabul edilir. Burada Pretorya yürütme, Cape Town yasama, Bloemfontein ise yargı erklerinin merkezi işlevini görür.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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